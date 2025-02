Äã¥³¥¹¥È¤ÇÆüÊÆÌô»ö¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¡ª¥Õ¥¡¥ó¥ê¡¼¥É¡ÖSTiV(¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö)¡×Ìô»ö¾ðÊó¤Î¼ý½¸Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹

ファンリードは、生成AIナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」において、薬事情報の収集代行サービスを拡充しました。

ファンリード「STiV(スティーブ)」薬事情報の収集代行サービス

ファンリードは、生成AIナレッジマネジメントシステム「STiV(スティーブ)」において、薬事情報の収集代行サービスを拡充。

従来提供している、日本の厚生労働省等の発信情報に加えて、米国FDA(アメリカ食品医薬品局)が発信するガイダンス等の情報も対象として、毎日クローリング・更新を行います。

これにより、低コストで日米の薬事情報を活用できます。

STiVは、ファンリードが所属する太陽ホールディングスグループ内の医薬品製造企業のニーズに応えるかたちで開発した経緯から、医薬品企業の業務効率化を追求し、バージョンアップを重ねています。

品質保証・薬事業務の業務効率化やノウハウ継承をサポートし、医薬品業界の導入企業数は昨年比3倍超となりました。

【薬事情報の収集代行サービスの主な特長】

薬事情報データベースとして、現在5万ファイル以上のデータを格納し、毎日のクローリングによって常に最新情報に更新されています。

このサービスの収集対象は以下の通りです。

■日本(2024年5月よりサービス提供中)

厚生労働省、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が発信する各種情報

・通知文書

・GxP省令

・日本薬局方

・各種ガイドライン ほか

■米国(2025年1月よりサービス開始)

FDA(アメリカ食品医薬品局)が発信する各種情報

・ガイダンス、ガイドライン

・Form483査察レポート ほか

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 低コストで日米薬事データベースを活用可能!ファンリード「STiV(スティーブ)」薬事情報の収集代行サービス appeared first on Dtimes.