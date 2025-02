¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ï¥ó¥É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØHABA ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¡Ù

ハーバー研究所は、髪の保湿ケアと軽やかなスタイリングを両立させる『HABA ナチュラルヘアバーム』を、2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『HABA ナチュラルヘアバーム』

容量・価格:34g 2,200円(税込)

ハーバー研究所は、髪の保湿ケアと軽やかなスタイリングを両立させる『HABA ナチュラルヘアバーム』を、2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

『HABA ナチュラルヘアバーム』は、自然由来の成分を贅沢に配合、髪にうるおいとツヤを与えながら動きのある軽やかなスタイリングを叶えるヘアバーム。スクワランなどの保湿・美髪成分が髪の内側までうるおいを与え、紫外線などのダメージから髪を守ります。ハンドやリップなどにも使用できるので、スタイリング後、手に残ったバームは乾燥が気になるところの保湿ケアに。ベルガモット※1とマンダリンオレンジ※2の天然精油配合で爽やかでフルーティーな香りが広がります。

<商品特長>

◎自然由来指数99%※3、天然成分たっぷりの髪にやさしいヘアバーム。髪にうるおいとツヤを与え、軽やかな動きを作りながら、まとまりのある髪に仕上げます。

◎スクワランやシルク※4、セラミド※5、オリザノールなどの保湿・美髪成分がうるおいをキープし、紫外線ダメージから髪を守ります。

◎ハンドやリップなどマルチに使えるバーム。スタイリング後、手に残ったバームも、保湿ケアに活用いただけます。

◎持ち運びしやすいコンパクトサイズ。外出先でも手軽にスタイリングや保湿ケアができます。

◎爽やかなベルガモット&マンダリンオレンジの香り。柑橘の爽やかな香りとフローラルな香りを併せ持つベルガモット※1と、甘くフルーティーな香りが特徴のマンダリンオレンジ※2の天然精油をブレンドしています。

<使用方法>

指先に適量をとり、手のひらでよくのばしてから髪になじませてスタイリングしてください。

※なくなり次第、終了となります。

※1 ベルガモット果実油:香り成分

※2 マンダリンオレンジ果皮油:香り成分

※3 自然由来指数99%(水を含まない・ISO 16128準拠)

※4 イソステアロイル加水分解シルク

※5 セラミドNP

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヘアスタイリング・リップ・ハンドにも使える!ハーバー研究所『HABA ナチュラルヘアバーム』 appeared first on Dtimes.