(²¾¾Î)Ê¿ÌîÊ£¹ç³«È¯»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¶¨Äê½ñÄù·ë¡ª±üÂ¼ÁÈ¡¿»°É©¾¦»öÅÔ»Ô³«È¯

奥村組と、三菱商事都市開発は、大阪市平野区に所在する株式会社奥村組所有地での商業施設・物流施設開発事業に関する事業協定書を締結しました。

奥村組/三菱商事都市開発「平野複合開発事業に関する事業協定書締結」

事業名称 :(仮称)平野複合開発事業

所在地 :大阪市平野区平野北1丁目8-2

交通 :JR関西本線「平野」駅から徒歩2分/

阪神高速道路「平野IC」より約1.4km

敷地面積 :約22,000m2(約7,000坪)

商業施設 :-

延床面積 :約27,000m2(約8,000坪)

構造・規模:鉄骨造4階建

物流施設 :-

延床面積 :約16,000m2(約5,000坪)

構造・規模:鉄骨造4階建

※上記は計画段階のものであり、今後の協議等により変更となる可能性があります。

奥村組と、三菱商事都市開発は、大阪市平野区に所在する株式会社奥村組所有地での商業施設・物流施設開発事業に関する事業協定書を締結。

■事業計画について

この計画地は、JR関西本線「平野」駅から徒歩2分、阪神高速及び近畿自動車道の2路線が利用可能な交通利便性の高い立地であり、多くの人口が集中する地域です。

株式会社奥村組と三菱商事都市開発株式会社は、本計画地の特性を生かした商業施設及び物流施設の開発事業を行います。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post (仮称)平野複合開発事業に関する事業協定書締結!奥村組/三菱商事都市開発 appeared first on Dtimes.