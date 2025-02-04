³À²ÖÀµ¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤Ã¤ÆÆ¬¤Ê¤Ç¤¿¡×¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤óÂð¤òÀè½µËöË¬Ìä¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾ðÊó¤¬¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤â
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á1·î28Æü¤Ë67ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Éã¡¦¿¹±ÊÂîÏº¡Ê¤â¤ê¤Ê¤¬¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¥·¥ó¥·¥ó¡×¡Ö¥¿¥¯¥¿¥¯¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡ÖÀè½µ¤Î¶âÍËÆü¤Ë¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ë¡È¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢°Î¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤ÆÆ¬¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË´¤¯¤Ê¤ë28Æü¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤Þ¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤ÎËµ¤é¤ËÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤¬2Ëç¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤´Î¾¿Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¡×¤È¿¹±Ê¤µ¤óÂð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤¬¹â¶¶ÍÎ°ì¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤¬¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¡£¿ÜÅÄ»á¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ç¸µËèÆü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¡×¤È¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÎÉã¤¬ÍÛµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤Ï¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤È¹â¶¶ÍÎ°ì¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¿ÜÅÄ»á¤â¡Ö²æ¤¬»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈá¤·¤¤¤è¡×¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¹±Ê¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£