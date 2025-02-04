¡Ú´í¸±¡Û¡ÈLUUP¡É¤Ç¼óÅÔ¹â¤Ë¿¯Æþ¤·Ìó2.5kmÁö¹Ô¡Ä¡Ö¸í¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¹âÂ®Ââ¤¬20ÂåÃËÀ³ÎÊÝ¡¡LUUP»ö¶È¼Ô¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌµ´ü¸ÂÅà·ë¡×ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÈ¯É½
1·î18Æü¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖLUUP¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿¯Æþ¡£Ìó2.5kmÁö¹Ô¤·¤¿¸å¡¢¹âÂ®Ââ¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î¿ÊÆþ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢LUUP¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ËÜ»ö°Æ¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡ÖÌµ´ü¸ÂÅà·ë¡×¤È¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¹âÂ®¤òLUUP¤ÇÌó2.5kmÁö¹Ô¡Ä
1·î18Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬º¢¡¢¿¼Ìë¤Î¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©±©ÅÄÀþ¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£
º¸¤Î¼ÖÀþ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖLUUP¡×¤Ë¾è¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¿¯Æþ¶Ø»ß¡£
»£±Æ¼Ô¤¬ÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¸å¤â¡¢¸å¤í¤«¤é¼Ö¤¬Ç÷¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¼óÅÔ¹âÂ®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÂçÅÄ¶è¤ÎÊ¿ÏÂÅçÆþ¸ý¤«¤é¿¯Æþ¡£
¶õ¹ÁÀ¾½Ð¸ý¼êÁ°¤Þ¤Ç¡¢Ìó2.5km¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
LUUP¡ÖÅö³ºÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌµ´ü¸ÂÅà·ë¡×
ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¼óÅÔ¹â¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ï²áµî¤Ë¤âÅÙ¡¹µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï6·ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ïº£²ó¤ò´Þ¤á9·ï¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢LUUP¤ÏÂÐ±þ¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö³ºÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆÃÄê¤·¡¢Ìµ´ü¸ÂÅà·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
LUUP¤Ï¡¢º£¸å¤â¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë