¡Ø°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤¿¸¤¡Ù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¡Ä¹üÔä¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡ØÉ¬»à¤Ëµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë»Ñ¡Ù¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È185ËüºÆÀ¸¡ÖÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösyk.kkk¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ï185Ëü9000²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¤·¥Ä¥é¤¤¡Ä¡×¡Ö»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÂç»ö¤½¤¦¤Ë¹üÔäÊú¤¨¤Æ¤ë»Ñ¤ËÎÞ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤¿¸¤¡Ù¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¡Ä¹üÔä¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡ØÉ¬»à¤Ëµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë»Ñ¡Ù¤ËÎÞ¡Û
¹üÔä¤òÊú¤¨¤Æ¡Ä
Åê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î¡Ö¼ÓºÚ¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤ó¤³¡Ö¥â¥«¡×¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁòµ·¾ì¤Ç¤ª¹ü¾å¤²¤ò¤·¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î°ä¹ü¤¬Æþ¤Ã¤¿¹üÄÛ¤¬¥â¥«¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿½ê¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿°ä¹ü¤¬¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Î¤ªÊÖ»ö¤òÊ¹¤¤¤¿¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÈá¤·¤¤´é¤Ë¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤¬Ôä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤¹¤°¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð
¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼ä¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¸ý¤ò¤®¤å¤Ã¤È·ë¤ó¤Çµã¤¯¤Î¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¹ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È°ì¸À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â»×¤ï¤ºÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¼Â²È¤Î¤ï¤ó¤³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¼Â¤Ï¼Â²È¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¹üÔä¤ò¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤Äù¤á¤ë¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Þ¤ÇÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Áê»×Áê°¦¤À¤Ã¤¿2¿Í
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈËµ¤Ë¤¤¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤«¤é°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤¬Ï·¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆú¤Î¶¶¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤â¾®¤µ¤Ê¶»¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤È¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ïÉ÷·Ê¤«¤é¤Ï¡¢2¿Í¤Îå«¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËµÌÜ¤Ë¤âÁê»×Áê°¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ÓºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤Î¤½¤Ð¤Ëµï¤ë¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¿´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ÏInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösyk.kkk¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösyk.kkk¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£