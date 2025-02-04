¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢DF¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥µ¥·¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë³ÍÆÀ¡Ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Çº£µ¨½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯

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Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 4, 2025