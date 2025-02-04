¡Ö¥ê¥ÜÊ§¤¤¡×ÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï?
NEXER¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÃÎ·ÃÂÞ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò2025Ç¯1·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢2024Ç¯12·î27Æü ¡Á 2025Ç¯1·î10Æü¤Î´ü´Ö¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷976¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×(24.2%)¤¬2³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò¸º³Û¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(22.9%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ìÅÙ¤ËÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×(18.2%)¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤òÊ¬³ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(17.8%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë(24.2%)¿Í¤Ë¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢21.6%¤¬¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íý²ò¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ§¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ô¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é»ÙÊ§³Û¤¬°ìÄê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÍøÂ©¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑ¸å¡¢ÍøÂ©¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×(64.0%)¤È¤Î²óÅú¤Ï¡¢6³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¸å²ù¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×(24.2%)¤¬2³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò¸º³Û¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(22.9%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ìÅÙ¤ËÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×(18.2%)¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤òÊ¬³ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(17.8%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë(24.2%)¿Í¤Ë¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢21.6%¤¬¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íý²ò¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ§¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ô¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é»ÙÊ§³Û¤¬°ìÄê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÍøÂ©¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑ¸å¡¢ÍøÂ©¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×(64.0%)¤È¤Î²óÅú¤Ï¡¢6³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¸å²ù¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£