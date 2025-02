【連節バス 27MHz(ホワイト&グリーン)】2月上旬 発売予定価格:6,578円

童友社は、RC「連節バス 27MHz(ホワイト&グリーン)」を2月上旬に発売する。価格は6,578円。

本製品は、同社が展開している「連節バス」のラジコンに、新たなカラーリング「ホワイト×グリーン」で塗装した商品である。

前進後退・右左折に加え、走行中はフロントライトが点灯する仕様で、小さな子供でも楽しめる簡単操作で運転手の気分を味わえる1台となっている。

なお「連節バス」は、連節部が曲がらない仕様となっている。

「連節バス 27MHz(ホワイト&グリーン)」

スケール:ノンスケール サイズ:452mm × 76mm × 80mm 使用電池本体:3.5V 500mA リチウムイオン電池送信機:単三型アルカリ乾電池×2本 充電用USBケーブル付属

Copyright(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.