¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍÏ¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Êà¤¢¤Þ¤¢¤Þá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¹¥¤¤¬°î¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¡×
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ¡ª
¡¡Ä«¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×(TBS)¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Îà¤ß¤ê¤Ë¤ãá¤³¤ÈÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë10¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤Î¿·¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¤¶Ê¡Á¡Á¡£ÀÖ°áÁõ¤È¡¢¤³¤ÎÃ¸¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¹¤®¤ë¤è¤Í¡×¤È¤·¤Æ5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤¹¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤¬¡¢¥Ú¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
à¤¢¤Þ¤¢¤Þá¤ß¤ê¤Ë¤ã¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¬°î¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÑ³¤µÁ´³«¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡áLOVE¤Î18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡¿Îø¿Í°Ê¾å¡¢¹¥¤Ì¤Ëþ¡×¤ÏÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£