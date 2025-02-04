Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¡¡¡È½÷ÀÌäÂê¡É»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤Î¸ø»»Âç¡¡»ÔµÄ¡ÖÉÔ¿®Ç¤¤Ë»¿À®¡×Á´°÷ºÆÁª
¡¡Âçºå¤Î´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤ÆµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷ºÆÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤ÎºÊ¤ÇÅöÁª¤·¤¿±ÊÌî¼ÓÂå»ÔµÄ¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×
¢£»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä»ÔÄ¹¤Î¡È½÷ÀÌäÂê¡É
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¡Ê46¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¡£±ÊÌî»ÔÄ¹
¡ÖËÍ¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËºÊ°Ê³°¤Î½÷À¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢²ò»¶¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¡×
¡¡±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÀÅª´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤·¤Æ½÷À¤«¤éÄóÁÊ¤µ¤ì¡¢500Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¼Õºá¤·¤ÆÏÂ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔµÄ²ñ¤Ï¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¡£¤·¤«¤·¡¢¼¿¦¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¡ÊµîÇ¯12·î¡Ë¡¡
¡Ö²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢·ç³Ê»ö¹à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÎºÊ¡¡¼ÓÂå¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡ÊµîÇ¯12·î¡Ë
¡Ö»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤ÊóÆ»¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯°¤¤¤³¤È¡ÊÀ²Ã³²¡Ë¤ÏÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£»ÔÄ¹¤ÎºÊ¤â»ÔµÄ¤ËÅöÁª¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼Æü¡£24¿Í¤Î»ÔµÄ¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤·¤¿20¿Í¤ÏÁ´°÷ºÆÁª¤·¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ½êÂ°¡¡±¨ÌîÎ´À¸´ßÏÂÅÄ»ÔµÄ
¡Ö¡ÊQ.ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡©¡ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë»¿À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡»Ä¤ë4¿Í¤ÎÅöÁª¼Ô¤Î¤¦¤Á¿·¿Í¤Î1¿Í¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÎºÊ¡¦¼ÓÂå¤µ¤ó¡£¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ¤ËÅöÁª¡¡»ÔÄ¹¤ÎºÊ±ÊÌî¼ÓÂå»ÔµÄ
¡Ö¡ÊQ.»ÔµÄ¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¡©¡Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´Æ»ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÊÌî»ÔÄ¹
¡Ö²þ³×¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡Ê»ÔÄ¹Áª¤Ë¡ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡´ßÏÂÅÄ»ÔÌ±¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£´ßÏÂÅÄ»ÔÌ±
¡ÖÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×´ßÏÂÅÄ»ÔÌ±
¡Ö¡Ê±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï¡Ë¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¼º¿¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£50Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤Áªµó¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë