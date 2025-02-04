¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡È½¨Ä¹¡ÉÃçÌîÂÀ²ì¡¢¹ë²Ú¶¦±é¿Ø¤Ë¡ÖÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶½Ê³¾õÂÖ¡×¡¡¡È½¨µÈ¡ÉÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤â°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌî¡¢½¨Ä¹¤Î·»¡¦½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26Ç¯Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤¬Ë¿Ã²È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡ª
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜÆü¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Êì¡¦¤Ê¤«¤òºä°æ¿¿µª¡¢»Ð¡¦¤È¤â¤òµÜß·¥¨¥Þ¡¢Ëå¡¦¤¢¤µ¤ÒÌò¤òÁÒÂô°ÉºÚ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌî¤Ï¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÌò¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«Ç®¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï»ÐËå¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºä°æ¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤Î»þÂå¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾ðÇ®Åª¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤ì¤ë»ö¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢´Ø·¸À¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£Ç¯½é²Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26Ç¯Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤¬Ë¿Ã²È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡ª
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌî¤Ï¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÌò¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«Ç®¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï»ÐËå¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºä°æ¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤Î»þÂå¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾ðÇ®Åª¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤ì¤ë»ö¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢´Ø·¸À¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£Ç¯½é²Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯ÊüÁ÷¡£