【大雪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表
気象台は、午後0時47分に、大雪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町に発表しました。
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加賀では、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■加賀市
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■かほく市
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■白山市
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■能美市
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■野々市市
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■川北町
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■津幡町
□大雪警報【発表】
積雪 5日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■内灘町
□大雪警報【発表】
積雪 4日夕方から5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm