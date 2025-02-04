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気象台は、午後0時47分に、大雪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表

加賀では、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■小松市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■加賀市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■かほく市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■白山市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■能美市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■野々市市
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■川北町
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■津幡町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■内灘町
□大雪警報【発表】
　積雪　4日夕方から5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm