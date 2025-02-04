インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】」を開始した。期間は3月31日まで。

IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を、MNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、契約者1人（mioID）につき1台、対象機種を乗り換え価格で購入できる。

同時に複数台を申し込んだ場合、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用される。申込日から過去1年間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格（キャンペーン含む）」が適用された場合、今回のキャンペーンの対象外となる。

機種名 価格 moto g24 一括：110円24回：6円 Redmi 14C [4GB/128GB] 一括：110円24回：6円 OPPO A79 5G 一括：980円24回：42円 Mode1 RETRO II 一括：980円24回：42円 AQUOS wish4 一括：9980円24回：418円 arrows We2 M07 一括：9980円24回：418円 motorola edge 40 neo 一括：1万4800円24回：618円 AQUOS sense8 一括：1万9800円24回：826円 arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] 一括：2万4800円24回：1035円 Nothing Phone (2a) 一括：2万6800円24回：1118円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：2万7800円24回：1160円 Google Pixel 7 [8GB/128GB] 一括：2万9800円24回：1243円 AQUOS R8 一括：3万9800円24回：1659円 motorola edge 50 pro 一括：3万9800円24回：1659円 iPhone 12 Pro [512GB] 一括：4万9800円24回：2076円 iPhone 12 Pro Max [512GB] 一括：5万9700円24回：2489円 Galaxy S22 Ultra 5G (docomo版) 一括：5万9800円24回：2493円 motorola razr 40 ultra 一括：6万9800円24回：2909円 AQUOS R9 一括：7万4800円24回：3118円 iPhone 15 [128GB] 一括：8万7800円24回：3659円 Xiaomi 14T Pro 一括：8万9800円24回：3743円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：16万9800円24回：7076円