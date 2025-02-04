IIJmioで「スマホ大特価セール」、MNP転入とセット申し込みで
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】」を開始した。期間は3月31日まで。
IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を、MNP転入にて対象端末とセットで申し込むと、契約者1人（mioID）につき1台、対象機種を乗り換え価格で購入できる。
同時に複数台を申し込んだ場合、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用される。申込日から過去1年間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格（キャンペーン含む）」が適用された場合、今回のキャンペーンの対象外となる。機種名 価格 moto g24 一括：110円
24回：6円 Redmi 14C [4GB/128GB] 一括：110円
24回：6円 OPPO A79 5G 一括：980円
24回：42円 Mode1 RETRO II 一括：980円
24回：42円 AQUOS wish4 一括：9980円
24回：418円 arrows We2 M07 一括：9980円
24回：418円 motorola edge 40 neo 一括：1万4800円
24回：618円 AQUOS sense8 一括：1万9800円
24回：826円 arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] 一括：2万4800円
24回：1035円 Nothing Phone (2a) 一括：2万6800円
24回：1118円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：2万7800円
24回：1160円 Google Pixel 7 [8GB/128GB] 一括：2万9800円
24回：1243円 AQUOS R8 一括：3万9800円
24回：1659円 motorola edge 50 pro 一括：3万9800円
24回：1659円 iPhone 12 Pro [512GB] 一括：4万9800円
24回：2076円 iPhone 12 Pro Max [512GB] 一括：5万9700円
24回：2489円 Galaxy S22 Ultra 5G (docomo版) 一括：5万9800円
24回：2493円 motorola razr 40 ultra 一括：6万9800円
24回：2909円 AQUOS R9 一括：7万4800円
24回：3118円 iPhone 15 [128GB] 一括：8万7800円
24回：3659円 Xiaomi 14T Pro 一括：8万9800円
24回：3743円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：16万9800円
24回：7076円