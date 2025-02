【また×3返ってきた!盛りすぎチャレンジ】第1週 2月3日・4日発売第2週 2月10日・11日発売第3週 2月17日・18日発売

ローソンは、「また×3返ってきた!盛りすぎチャレンジ」を2月3日より3週間連続で開催している。

「盛りすぎチャレンジ」は、ローソンの一部商品が価格はそのままに、内容量47%増量で販売されるというデカ盛り企画。今回は2月3日・4日、2月10日・11日、2月17日・18日の3週連続で開催されるため、これまでの「盛りすぎチャレンジ」史上最大のラインナップとなっている。

また、2月4日から2月24日まで「でからあげクン」3種MIX味が6個入で発売、「マチカフェ カフェラテL(ホット)」がお値段そのままでメガサイズになるなどのキャンペーンも実施される。

第1週 2月3日・4日発売

【【ローソン】盛りすぎチャレンジ【第1弾】※沖縄除く全国】

・Uchi cafe 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ

・盛りすぎ!満腹濃厚豚ラーメン

・盛りすぎ!高菜明太おにぎり

・盛りすぎ!照焼チキンたまご

・盛りすぎ!てりやきハンバーガー

・盛りすぎ!直火で炙った焼豚弁当

・栗山米菓 ばかうけ 青のり47%以上増量 28枚

・不二家 ミルキー 47%増量 147g

・山芳製菓 ポテトチップス わさビーフ 47%増量 74g

【Uchi cafe 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ】

2月3日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 227円 ※総重量がお値段そのまま47%増量(同社従来品との比較)

【盛りすぎ!満腹濃厚豚ラーメン】

2月3日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 697円 ※チャーシュー量がお値段そのまま47%増量(同社従来品との比較)

※ナチュラルローソンではお取り扱いがありません。

【盛りすぎ!高菜明太おにぎり】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 167円 ※総重量がお値段そのまま47%増量(1月21日発売の同社従来品との比較)

※ナチュラルローソンではお取り扱いがありません。

【盛りすぎ!照焼チキンたまご】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 354円 ※照焼チキン量がお値段そのまま47%増量(同社従来品との比較)

【盛りすぎ!てりやきハンバーガー】

2月4日(無くなり次第終了)ローソン標準価格 192円 ※パティがお値段そのまま47%以上増量(同社従来品との比較)

※この商品はパティを2枚使用しています。

※沖縄エリアのローソンでは、商品仕様と価格が異なります。

※ナチュラルローソンでは。お取り扱いがありません。

※北海道エリアのローソンでは、2月3日(月)夕方ごろ発売いたします。

【盛りすぎ!直火で炙った焼豚弁当】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 592円 ※焼豚(具材)がお値段そのまま47%以上増量(同社従来品との比較)

【栗山米菓 ばかうけ 青のり 47%以上増量 28枚】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 257円 ※枚数がお値段そのまま47%以上増量(3月11日以降同社取扱い予定品との比較)

【不二家 ミルキー 47%増量 147g】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 221円 ※内容量(個装紙込み)がお値段そのまま47%増量(100gミルキーとの比較)

【山芳製菓 ポテトチップス わさビーフ 47%増量 74g】

2月4日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 152円 ※内容量がお値段そのまま47%増量(山芳製菓 ポテトチップスわさビーフ 50gとの比較)

第2週 2月10日・11日発売

・Uchi cafe 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ

・盛りすぎ!ナポリタン

・盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり

・盛りすぎ!ポテトたまご

・盛りすぎ!あらびきポークフランクロール

※沖縄エリアのローソンでは、「あらびきソーセージパン」を発売。

・盛りすぎ!海鮮かき揚げ弁当

・盛りすぎ!大きな厚切りハムカツ

・盛りすぎ!大きなタレつくね串なんこつ入

・かむかむレモン 47%増量 45g

・東ハト キャラメルコーン 47%増量 103g

・ヤマザキビスケット エアリアル コーンポタージュ味 47%増量 96g

「Uchi cafe 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」2月10日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 319円

「盛りすぎ!ナポリタン」2月10日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 646円

「盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 160円

「盛りすぎ!ポテトたまご」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 279円

「盛りすぎ!あらびきポークフランクロール」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 181円

「盛りすぎ!海鮮かき揚げ弁当」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 592円

「盛りすぎ! 大きな厚切りハムカツ」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 173円

「盛りすぎ! 大きなタレつくね串なんこつ入」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 198円

「かむかむレモン 47%増量 45g」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 149円

「東ハト キャラメルコーン 47%増量 103g」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 152円

「ヤマザキビスケット エアリアル コーンポタージュ味 47%増量 96g」2月11日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 151円

※増量内容などの詳細は、キャンペーンページで確認していただきたい。

第3週 2月17日・18日発売

・Uchi cafe 盛りすぎ!どらもっち

・盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンRマヨネーズ)

※沖縄エリアのローソンでは、「盛りすぎ!ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」を発売。

・盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)

・盛りすぎ!クリームロール

・盛りすぎ!もっちりとしたピザパン

※沖縄エリアのローソンでは、「揚げビーフカレーパン」を発売いたします。

・盛りすぎ!半熟玉子とろろうどん

・ザク!サク!クランチチョコ 47%増量 80g

・ミニ歌舞伎揚 47%増量 114g

・サクサク食感のつな揚げ 47%増量 133g

「Uchi cafe 盛りすぎ!どらもっち」2月17日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 200円

「盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」2月18日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 289円

「Uchi cafe 盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」2月17日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 181円

「盛りすぎ!クリームロール」2月18日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 279円

「盛りすぎ!もっちりとしたピザパン」2月18日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 192円

「盛りすぎ!半熟玉子とろろうどん」2月17日夕方ごろ発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 538円

「ザク!サク!クランチチョコ 47%増量 80g」2月18日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 158円

「ミニ歌舞伎揚 47%増量 114g」2月18日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 138円

「サクサク食感のつな揚げ 47%増量 133g」2月18日発売(無くなり次第終了)ローソン標準価格 138円

※増量内容などの詳細は、キャンペーンページで確認していただきたい。

でからあげクン 3種MIX味が6個入で発売

期間:2月4日 ~ 2月24日

ローソン標準価格:248円

マチカフェ カフェラテL(ホット)がお値段そのままメガサイズに

期間:2月4日 ~ 2月24日

ローソン標準価格 340円 → 270円

ローソンアプリキャンペーン

期間中、ローソンアプリでも“盛りすぎ”なキャンペーンが実施される。

(1)3週間で188万名に無料券が当たる「毎週チャレンジ」!

(2)スタンプ数に応じてローソンアプリで景品に交換!「アプリでたまるよスタンプ」!

フードデリバリーでもおトクなキャンペーンを実施

その1:からあげクンレッド3倍味BOXが、期間中20個入り→30個入り

その2:アイスのまとめ買いキャンペーンを週替わりで開催(UberEats限定)

第1週 2月4日 ~ 2月10日

グリコ パピコ×3個

第2週 2月11日 ~ 2月17日

森永製菓 チョコモナカジャンボ×3個

第3週 2月18日 ~ 2月24日

明治 エッセルスーパーカップ 超バニラ×3個

※詳細は各デリバリーアプリの商品ページで確認できる。

14日(2月5日~18日)連続!「#ローソン盛りすぎチャレンジ 引用ポストキャンペーン」

期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象ポストに「#ローソン盛りすぎチャレンジ」とコメントを付けて引用ポストした人の中から抽選で毎日1名、合計14名に以下の賞品が当たる。

プレゼント賞品:QUOカード 100,000円分

プレゼント人数:抽選で毎日各1名、合計14名

引用ポスト期間

(1)2月5日7時(予定) ~ 23時59分

(2)2月6日7時(予定) ~ 23時59分

(3)2月7日7時(予定) ~ 23時59分

(4)2月8日7時(予定) ~ 23時59分

(5)2月9日7時(予定) ~ 23時59分

(6)2月10日7時(予定) ~ 23時59分

(7)2月11日7時(予定) ~ 23時59分

(8)2月12日7時(予定) ~ 23時59分

(9)2月13日7時(予定) ~ 23時59分

(10)2月14日7時(予定) ~ 23時59分

(11)2月15日7時(予定) ~ 23時59分

(12)2月16日7時(予定) ~ 23時59分

(13)2月17日7時(予定) ~ 23時59分

(14)2月18日7時(予定) ~ 23時59分

※キャンペーン開始時刻は、それぞれローソン公式アカウントで対象ポストをつぶやいてからとなります。

※当選者通知メッセージ(DM)は2025年4月末までに送信予定です。

