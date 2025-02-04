塗装組み立て済みプラモデル「P3 フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.」が7月に発売
【P3 フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.】
7月 発売予定
価格：14,630円
7月 発売予定
価格：14,630円
コトブキヤは、塗装組み立て済みプラモデル「P3 フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.」を7月に発売する。価格は14,630円。
本商品は「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL）」シリーズにて、「フレームアームズ・ガール」の「フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.」を商品化。
コトブキヤプラモデルのデコマスをベースに組み立て、塗装されたもので、P3仕様の設定のフレズヴェルク＝アーテルの各部のマーキングはタンポ印刷で再現されている。
顔パーツは「正面向きハツラツ顔」、「左向き笑顔」、「右向きジト目顔」の3種類が付属し、サンバイザーとビーチボール、サングラス、造形重視の固定の肩（脇の下）パーツやつぶれ胸も付属する。
サンバイザー頭部やヘッドギア無し頭部が再現でき、武装はブレードとアッセンブルパーツを組み合わせる事により多数の装備状態を再現することができる。
また、コトブキヤショップ限定特典では「塗装済み顔パーツ」2種が付いてくる。
コトブキヤショップ限定特典「塗装済み顔パーツ」2種
【予約開始】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) February 4, 2025
塗装組み立て済みプラモデルシリーズ"P3（ピースリー）"に「フレズヴェルク＝アーテル サマーバケーション Ver.」が登場！
「正面向きハツラツ顔」「左向き笑顔」「右向きジト目顔」の3種類の顔パーツが付属します。https://t.co/XXF5h6arMh pic.twitter.com/5QWesE5PRt
(C) KOTOBUKIYA