「アーマード・コア4」コトブキヤ「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」予約開始！スポーツカーの様な質感
【DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.】
2月4日 予約開始
2025年5月 発売予定
価格：55,000円
突撃ライフル：「04-MARVE」
グレネードキャノン：「OGOTO」
フレア：「051ANAM」
スタビライザー：「03-AALIYAH/LBS1」
企業ロゴ（Rayleonard）印刷済み専用ディスプレイスタンド
LEDユニット用電池3つ付属（LR41）
2月4日 予約開始
2025年5月 発売予定
価格：55,000円
コトブキヤは、可動フィギュア「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」を2025年5月に発売する。予約受付は2月4日開始。価格は55,000円。
本商品は、「アーマード・コア4」に登場する機体「シュープリス」を再現した塗装済み合金完成品可動フィギュア。2024年に発売された「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH シュープリス」をもとに、さらに艶のあるスポーツカーの様な質感で塗装されている。
なお、本商品はコトブキヤのオリジナルアレンジとなっているため、左肩上部の「ベルリオーズ」のエンブレムは印刷されていない。
□「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」
「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」詳細スケール：ノンスケール サイズ：全高約300mm（台座含む） 素材：ABS・POM・PVC（非フタル酸）・亜鉛合金・鉄 付属品：ライフル：「051ANNR」
突撃ライフル：「04-MARVE」
グレネードキャノン：「OGOTO」
フレア：「051ANAM」
スタビライザー：「03-AALIYAH/LBS1」
企業ロゴ（Rayleonard）印刷済み専用ディスプレイスタンド
LEDユニット用電池3つ付属（LR41）
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