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Keyboard: #Gravity36
Switch| Gateron Northpole Yellow
Keycaps: Unknown
Wristrest: @SPECIAL_PARTS_Y
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Keyboard: #Gravity36
Switch:Vertex v1
Keycap:Keyreative Asimov
Wristrest:-
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Source: YouTube, X, Greenkeys, PC Watch