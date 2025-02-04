¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë³¹Àë¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¼Ò°÷¤¿¤Á¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡È14Ç¯Á°¤Î°Ì´¡É¡Ö¥Ç¥âÂâ¤Þ¤Ç½±Íè¤·¤¿¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï½ª¤ï¤ë¡×
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤Ç¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Àè½µËö¡¢¼ÒÆâ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï14Ç¯Á°¤Î¡È°Ì´¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ó¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡ª¡×¡£¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¤14Ç¯Á°¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹³µÄ¥Ç¥â¡×¡£¡ÖÎ®¹Ô¤òÙÔÂ¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡ÖSTOP¡ª¡¡´ÚÎ®¥´¥ê²¡¤·¡×¡Ä¡£ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÌ±¡×¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂçµó¤·¤¿
¿ôÀé¿Í¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤À¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×
¡¡1·î31Æü¡¢ÁíÌ³¶É¤«¤é´Ø·¸³Æ½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ØÆüÍËÆü¡Ê2·î2Æü¡Ë¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸á¸å2»þ¤«¤é¥Ç¥âÂâ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½Ð¼Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÏÑ´ß½ð¤Ë¤â·Ù²ü¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬»²²Ã¿Í¿ô¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40Âå¼Ò°÷¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿LINE¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´¼Ò°÷¤ÎÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´ÚÎ®¿Íµ¤¤ò¸ØÄ¥¤·¤¿ÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈãÈ½¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¤«¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅ¾Íî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹³µÄ¥Ç¥â¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤»þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼ÒÁ°¤Ë¿ôÀé¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ë³èÆ°²È¤¬²¡¤·¤«¤±¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ë»ö·ï¤Ë¤âÈ¯Å¸¡£¤³¤Î¥Ç¥âÁû¤®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö»ëÄ°Î¨3´§¡×¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¡¢¡Ö¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ°Ì´¤ÏºÆÍè¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¸á¸å2»þ¤Ë¤ªÂæ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³¹Àë¼Ö¤¬2Âæ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤Ë²£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÂÎ¡Ó¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÎÐ¿§¤ÎÖð¤äÆü¤Î´Ý¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»²²Ã¿Í¿ô¤Ï10¿ô¿Í¤È¾®µ¬ÌÏ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃËÀ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡Ö½÷êÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ä°½°¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬·ÙÈ÷¤ä·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷¤é¤ÎÉÔ°Â¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ÏÂÕ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁ°½Ð¤Î¼Ò°÷¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤Ï·Ù»¡¤Ë½¸²ñ¤ä¥Ç¥â³«ºÅ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬½àÈ÷¤òÀ°¤¨¥Í¥Ã¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¾å¤ÇºÆ¤Ó½±Íè¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ê¤é¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¡¢¼Ò²ñ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÁØ¤ÎÌ·Àè¤¬°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡Ö¥¤¥Ã¥È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÎÀ¼
¡¡°ìÊý¡¢10»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤Àµ¼Ô²ñ¸«°Ê¹ß¡¢¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤Î¡ÖÄûÀµ¡×°Ê¹ß¡¢Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÊ¸½Õ¤Ë¸«²ò¤òäý¤¹¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢1·î27Æü¤Ë¤½¤Î²óÅú¤òÊóÆ»¡£31Æü¤Ë¤â¡¢ÃæµïÌäÂê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ø¤Î¼èºà·ë²Ì¤òÆ±ÍÍ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÂçÀª¤À¤ÈÊÔÀ®¶É½êÂ°¤ÎË¿¼Ò°÷¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊóÆ»¶É°Ê³°¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¡Ù¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄûÀµ¤ò½Ð¤·¤¿Ê¸½Õ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÊÔÀ®Éô´´Éô¤¬½÷»Ò¥¢¥Ê¤¿¤Á¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÜÂÔÍ×°÷¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡¢¤Þ¤¿Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæµïÀµ¹¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¡Èºá¡É¤Þ¤Ç¤â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î¸µ¥¢¥Ê¡¦Ä¹Ã«ÀîË»á¤Ë¤è¤ëYouTubeÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÖÄÉ¤¤ÂÇ¤ÁË½Ïª¡×¤À¤Ã¤¿¡£2·î1Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡ÖÌó20Ç¯Á°¡¢¼«Ê¬¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤ÏÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë2¿Í¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÂÌ¾¤ò¤¢¤²¡¢°û¤ß²ñ¤Î¸å¤Ç2¿Í¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¡¢Åö»þÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤È¤¯¥À¥Í!¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤¹¤®»á¤Ë¡Ö¾åÇ¼¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¿·¼ÒÄ¹¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡×
¡¡Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¤ÏSNS¤ÇÈÝÄê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤ÏÇ³¤¨À¹¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡ØÆüµ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁû¤®¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼ÒÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¸¼£¿·¼ÒÄ¹¤Ï²þ³×¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¸½¾ì¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÔÀ®¤«¤éÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¡¢·Ð±Ä´ë²è¤È¤Ò¤¿¤¹¤é·Ð±ÄÈª¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È±ü¤Î±¡¡É¤òÄ¹¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÎ»à¾õÂÖ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¾å¼ê¤¯Ï¢·ë¤µ¤»¤Æ¡¢ÁÉÀ¸¤µ¤»¤ë¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º®Íð¤·¤¿¼ÒÆâ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¼êÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ìò°÷¤Î´Ö¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡È¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡£±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¡¢Ìò°÷Ï¢Ãæ¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¾å¤¬¤ê¤òºÆ¤Ó¿ø¤¨¤ë¤ÈÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¿ÍÃÜÌµ³²¤µ¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤¬Çã¤ï¤ì¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤¢¤ÀÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Ã¤³¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¡£¤À¤«¤é¼«¤éÆü»Þ¤µ¤ó¤òÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ½ÐÍè¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÍ«Ýµ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡× ¿·Æþ¼Ò°÷¤ÏÀ¯¼£²È¤ä·ÝÇ½¿Í¤Î»ÒÂ©¤À¤é¤±¤Ç¡ÖÆüÅì¶ðÀì¥¯¥é¥¹¤À¤ÈÉ¬¤ºµ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥³¥ÍÆþ¼Ò¤ÎÂ¿¤µ¡×¤È¡Ö°ÛÍÍ¤ÊÆþ¼Ò¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
ºë¶Ì,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
°ÖÎîº×,
¥Û¥Æ¥ë,
Ê©ÃÅ