『ユイカ』、新曲「おくすり」 全国ラジオ33局のパワープレイに決定。初の実写MVのプレミア公開決定も
『ユイカ』新曲「おくすり」が、全国ラジオの33局のパワープレイに決定したことを発表した。
◆『ユイカ』 MV
「おくすり」は編曲はトオミヨウが担当し、従来のバンドサウンドではなく、シンセや打ち込みのビートがメインの爽やかなエレクトロ風なサウンドと、自らを”おくすり”に例えたPOPな歌詞が特徴的なラブソングに仕上がっているという。同曲は2月5日に配信がスタートするので、リリースされるまでの間は各ラジオ局やradikoで是非チェックしてほしい。
ラジオ情報
・AIR-G’ FM北海道
・FM NORTH WAVE
・FM石川
・FM福井
・FM GIFU
・レディオキューブFM 三重
・α-station
・e-radio(FM滋賀)
・FM岡山
・RSKラジオ
・HFM（広島FM）
・エフエム山陰
・FM徳島
・FM 福岡
・CROSS FM
・FM佐賀
・エフエム熊本
・FM長崎
・ＭＲＴ宮崎（宮崎放送）
・Datefm
・ABS秋田放送
・bayfm
・FM NIIGATA
・interfm
・エフエム秋田
・FM山形
・茨城放送
・山梨放送
・BSN新潟放送
・TBC東北放送
・FM FUJI
・ラジオ日本
リリース情報
2025年2月5日（水）配信
https://yuika.lnk.to/okusuriPR
※配信予約（Pre-add/save）受付中
ライブ情報
2025年6月27日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
GUEST：とた
チケット：指定席[一般] ￥6,500（+1D） / 指定席[学割] ￥5,500（+1D）
※学割チケットの場合、入場の際に本人確認証の提示必須
▼ぴあ独占先行
受付期間：2月3日（月）12:00〜2月16日（日）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou/
公演に関する問い合わせ： Intergroove Productions Inc.
https://forms.gle/hbr2RyQW76UK9SWYA
◆＜『ユイカ』TOUR 「Tsukimisou」＞
2025年9月7日（日）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年9月12日（金）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
2025年9月19日（金）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
2025年9月20日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
2025年9月26日（金）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット：指定席[一般] ￥6,500（+1D）/ 指定席[学割] ￥5,500（+1D）
※学割チケットご購入の方は、入場の際に学生証のご提示が必要となります。
▼オフィシャル2次先行
受付期間：1月27日（月）20:00〜2月9日（日）23:59
https://w.pia.jp/t/yuika-tsukimisou/
公演に関する問い合わせ： Intergroove Productions Inc.
https://forms.gle/hbr2RyQW76UK9SWYA
◆＜『ユイカ』1st LIVE in SEOUL＞
2025年3月7日（金）YES24 WANDERLOCH HALL ※SOLD OUT
2025年3月8日（土）YES24 WANDERLOCH HALL ※SOLD OUT
https://www.highjinkx.com/yuika
◆＜『ユイカ』1st LIVE in TAIPEI＞
2025年3月9日（日）LEGACY TAIPEI ※SOLD OUT
https://offtimemusic.kktix.cc/events/yuika2025
関連リンク
◆『ユイカ』オフィシャルTikTok
◆『ユイカ』オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『ユイカ』オフィシャルInstagram
◆『ユイカ』オフィシャルX