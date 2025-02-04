¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡õÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÏÄã¤á¤â¡ÖÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SBI¾Ú·ô¡ØSBI¥é¥Ã¥×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡õ±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ËÜÈþµ®
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼¤Ï¡¢TBS¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡ÈÇö¸ýÀ¯¼£²ÈÉ¾ÏÀ²È¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÀ¯³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¤ËÂ¤·Á¤¬¿¼¤¤¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈùÌ¯¡£¤¿¤À¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤Í¡£¡ØÅê»ñ²È¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ù¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê»ñ¤Î»×¤¤½Ð¤â¡£¡Ö1ÈÖMAX¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÌîÅÄÁíÍý¤ÈÌîÅÞ¤Î°ÂÉô¤µ¤ó¤Î¤³¤í¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë²ÈÃæ¤Î¾®¶â¤ò½¸¤á¤ÆÁ´ÉôÅê»ñ¤·¤¿¤é¥¬¡¼¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2015¡Á6Ç¯¤Î»þ¤ËÍø±×¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢³ô¤â°ìÉôÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÉÔÆ°»º¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò16Ç¯¤ËÇã¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤Î´Ø·¸¤Ç5Ç¯¸å¤ËÇä¤Ã¤¿¤é2ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï¼«Ê¬¤Î»ö¶È¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê¿ùÂ¼¤Ç¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÀè¹Ô¤¤¬ËÍ¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£Åê»ñÎò¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é15Ç¯¤Û¤É¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÄ°÷¤Î»þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ÇÇö¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥é¤òÁ´³ÛÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¡£¤½¤ì°Ê³°¡¢¸¶»ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µÄ°÷»þÂå¤Ë¤Ï¤ä¤é¤º¡¢º£¤âÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤¿¿Í¤Î²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î³ô¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤¬ËÍ¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¹½¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤«¤éÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ËÜÈþµ®
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼¤Ï¡¢TBS¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡ÈÇö¸ýÀ¯¼£²ÈÉ¾ÏÀ²È¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÀ¯³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¤ËÂ¤·Á¤¬¿¼¤¤¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈùÌ¯¡£¤¿¤À¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤Í¡£¡ØÅê»ñ²È¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ù¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£Åê»ñÎò¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é15Ç¯¤Û¤É¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÄ°÷¤Î»þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ÇÇö¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥é¤òÁ´³ÛÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¡£¤½¤ì°Ê³°¡¢¸¶»ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µÄ°÷»þÂå¤Ë¤Ï¤ä¤é¤º¡¢º£¤âÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤¿¿Í¤Î²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î³ô¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤¬ËÍ¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¹½¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤«¤éÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£