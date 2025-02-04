ÂçÄÍ¾¦²ñ¤¬È¿È¯¡¢£×£é£î£ä£ï£÷£ó£±£°¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¼ûÍ×ÁÛÄê¤·º£´üºÇ¹â±×¹¹¿·¡¦ÁýÇÛ¤ò·×²è
¡¡ÂçÄÍ¾¦²ñ<4768.T>¤¬£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡££³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£´Ç¯£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢£²£µÇ¯£±£²·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ£¹¡¥£µ¡óÁý¤Î£±Ãû£²£±£³£°²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬Æ±£²¡¥£¸¡óÁý¤Î£µ£µ£°²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°´ü¤ËÂ³¤ºÇ¹â±×¤Î¹¹¿·¤ò·×²è¤¹¤ë¡£¹¹¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤éµÇ°ÇÛÅö£µ±ß¤ò´Þ¤á¤Æ£±£°±ßÁý³Û¤·£¸£°±ß¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°´üÈæ£µ±ßÁýÇÛ¤Î£¸£µ±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£º£´ü¤Ï£×£é£î£ä£ï£÷£ó£±£°¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤ËÈ¼¤¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¹¹¿·¼ûÍ×¤ä¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢´ë¶È¤Î£É£ÔÅê»ñ¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤È¤â¤ËÁý¼ý¤ò·×²è¤¹¤ë¡££²£´Ç¯£±£²·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ£±£³¡¥£³¡óÁý¤Î£±Ãû£±£°£·£¶²¯£¶£¸£°£°Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±£±£²¡¥£·¡óÁý¤Î£µ£³£´²¯£¸£±£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS