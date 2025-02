11人組グローバルボーイズグループ・JO1とINIのメンバーによるソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』全22公演が、Leminoで2月22日から24日までペイパービュー(PPV)配信されることが4日、発表された。『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』は、1月27日、28日、29日に開催された、JO1・INIのメンバー自らが企画・演出を考えるソロステージ。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る公演となった。

配信チケットは、きょう4日正午から購入できる。【配信概要】■タイトル/販売価格※別途システム手数料あり『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by YONASHIRO SHO [Day by day]』/2500円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KAWASHIRI REN [Give me your day]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SHIROIWA RUKI [Who am I?]』/2500円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KONO JUNKI [Singing in the rain]/2500円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SATO KEIGO [K5]』/2600円『.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KAWANISHI TAKUMI [My Everything]』/2500円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KIMATA SYOYA [easy life]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by OHIRA SHOSEI [ARTIST]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KINJO SUKAI [Love in the sky 〜快適な空の旅へ〜]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TSURUBO SHION [OHAKONKONOYA]』/2300円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MAMEHARA ISSEI [Now Loading…]』/2400円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by NISHI HIROTO [KiDS]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KIMURA MASAYA [Unknown Adventure]』/2400円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by XU FENGFAN [浮遊生物]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TAJIMA SHOGO [LOOK UP]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TAKATSUKA HIROMU [Echoes.]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by GOTO TAKERU [NUMERO 1]』/2500円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by OZAKI TAKUMI [CAFE]』/2700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by FUJIMAKI KYOSUKE [lay a rail]』/2600円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SANO YUDAI [Wonder Angel Land]』/2300円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by IKEZAKI RIHITO [UP TO YOU。]』/1700円『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MATSUDA JIN [Reveal]』/2500円