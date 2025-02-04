²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇË¬ÆüµÒ¸þ¤±¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤«¡¡Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ÇÇä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®¡¢É÷Â¯Å¹·Ð±Ä¿ÜÆ£°ì¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤éÃË7¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Å¹¤Ï¼ç¤ËË¬ÆüµÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸Àè¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î³°¹ñ»æÊ¾¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯10¡Á11·î¡¢½¾¶È°÷¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Æ±¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÖSPARAKU¡×¤Ç½÷À½¾¶È°÷¤ËÇä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÊÝ°Â²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÜÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤È°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÀ¹Ô°Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬ÆüµÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇä½Õ»ö°Æ¤ÎÅ¦È¯¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£