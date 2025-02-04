¡ÖÃå¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¡×¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ÎÃåÊª¤òÈäÏª¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤¬2·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀáÊ¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¤µ¤¹¤¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·
¡¡¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤Îêá¡Ê¤«¤ß¤·¤â¡Ë¤Î²¼¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ÎÃåÊª¤âÈäÏª¡£¡Öêá¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥Ë¥àÃåÊª¡£¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃå¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»Â¿·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¡×¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÓ¤ÈÂÓÄù¤á¤¬¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃåÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡êá¤È¤ÏÏÂÉþ¤ÎÀµÁõ¤Î°ì¤Ä¡£¾å¤ÏÂµ¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤¯Ä¥¤Ã¤¿¸ª°á¡¢²¼¤Ï¤Ï¤«¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÉð»Î¤ÎÀµÁõ¤È¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ä»þÂå·à¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¹ñÅÚ°Â²º¡¢ËüÌ±Ë³Ú¡¢¸Þ¹òË¾÷¡¢Å¾²Ò°ÙÊ¡¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÈïºÒÃÏÉü¶½¤òµ§´ê¡×¤·¤ÆÀáÊ¬²ñ¤ò³«ºÅ¡£¿åÌî¤µ¤ó¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤ä¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢±«¤ÎÃæ¡¢Ê¡Æ¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®ÂÞ¤ò¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡£