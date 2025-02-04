Ìð¿áÀµÆ»¡¢°ÛÎã¤Î2³¬µéÀ©ÇÆÄ©Àï¤Ø¡¡¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÄ©¤àÍýÍ³¤Ï
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡Ê32¡Ë=LUSHÎÐ=¤¬¡¢°ÛÎã¤Î2³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿²áµî¡¡Ìð¿áÀµÆ»¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤ÎÂç²ñ
¡¡3·î29Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç1³¬µé¾å¤ÎIBF¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥ä¥é¡Ê24¡Ë=¥á¥¥·¥³=¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Ìð¿á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²¦¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©Àï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ìð¿á¤Î²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÀ©¸ÂÂÎ½Å¤ÏÌó48.9¥¥í¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀáÀ©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·×ÎÌ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤Ç5¥¥í¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Ëè²ó¡¢ÅÒ¤±¤Ë¶á¤¤¸ºÎÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿»î¹ç¤Ç¤âÂÎ½ÅÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£·×ÎÌÁ°Ìë¤ÏÆ±Ìç¤ÎÌÚÉíÂç¸Ê¡Ê27¡Ë¤È´äÈ×Íá¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î´À¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê500¥°¥é¥à¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÉí¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÀµÆ»¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¤´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Ü¤¦¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êü¿´¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¡£Ìð¿á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµ¢Âð¤·¡¢·×ÎÌÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¤ÇÈ¾¿ÈÍá¤ò¤·¤Æ¿åÊ¬¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢Ìð¿á¤Ï³¬µé¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤·¡¢¥Õ¥é¥¤µé¡ÊÀ©¸ÂÂÎ½ÅÌó50.8¥¥í¡Ë¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¡Ê¼çºÅ¡Ë¤¹¤ëµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê38¡Ë¤¬IBF¤È¸ò¾Ä¤·¡¢1³¬µé¾å¤Î¥¢¥ä¥é¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë³¬µé¤Î²¦¼Ô¤¬ÊÌ¤Î³¬µé¤Î²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºß¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤ÏÊÖ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ìð¿á¤Ï¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÄ©¤à¤Î¤«¡£
¡¡Ìð¿á¤Î½êÂ°¤¹¤ëLUSHÎÐ¥¸¥à¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÊý¥¸¥à¡×¤Î°ì¤Ä¤À¡£À¤³¦Àï¤Î¾ïÏ¢¤ÎÂç¼ê¥¸¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë2023Ç¯°Ê¹ß¡¢Ìð¿á¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ÎÏÃ¤Ï²¿ÅÙ¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡Ë=Âç¶¶=¡¢°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡Ë=»ÖÀ®=¤Î»î¹ç¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÁê¼ê¤Î¤±¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ç±ä´ü¤äÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¾¤ËÌð¿á¤¬º£¡¢²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ì¿Í¤ÎÌµ´§¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡µµÅÄ»á¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤À¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼êÊü¤·¡¢¥¢¥ä¥éÀï¤¬Î®¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ìð¿á¤Ï¤Þ¤¿À¤³¦Àï¤«¤é²¿Ç¯¤â±ó¤¶¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µµÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IBF¤ÏÌð¿á¤¬¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥ä¥é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î·Á¤ÎÀ¤³¦Àï¤À¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï²¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤Ç²¦ºÂ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¾¤Ë2³¬µé¤Î²¦ºÂ¤Ë½¢¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ï1³¬µé¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤ÏÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡Ë=BMB=¤é¤¬¥Ù¥ë¥ÈÅý°ì¤ò¤á¤¶¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¡Ê¥¢¥ä¥é¤Ë¾¡¤Á¡Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¡¢¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤Æ¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò¡ËÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÆ»¤¬³«¤±¤ë¡£Éé¤±¤ì¤Ð¸å¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¦¤½¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê°ËÆ£²íºÈ¡Ë