J2Ä¹ºê¤ÎDF¥â¥è¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë°ÜÀÒ¤Ø¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤¬Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¥»¥°¥ó¥À¡¦¥ê¡¼¥¬(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô)¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°(LPFP)¤Ï3Æü¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë18»þ¤Þ¤Ç¤Ë44·ï¤ÎÅÐÏ¿¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡ØO Jogo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ï2¿Í¤ò¿½ÀÁ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎDF¥â¥è¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö(23)¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥â¥è¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£Ë¡À¯Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤ËÆ£»ÞMYF¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£Æ£»Þ¤Ç¤Ï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½GKÃæÂ¼¹ÒÊå¡¢¤½¤·¤ÆDF¾®ÎÓÍ§´õ¤¬½êÂ°¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¤Ç11°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°(LPFP)¤Ï3Æü¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë18»þ¤Þ¤Ç¤Ë44·ï¤ÎÅÐÏ¿¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡ØO Jogo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ï2¿Í¤ò¿½ÀÁ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎDF¥â¥è¥Þ¥ë¥³¥à¶¯»Ö(23)¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤ËÆ£»ÞMYF¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£Æ£»Þ¤Ç¤Ï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½GKÃæÂ¼¹ÒÊå¡¢¤½¤·¤ÆDF¾®ÎÓÍ§´õ¤¬½êÂ°¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¤Ç11°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£