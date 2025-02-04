ÆüËÜ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡× Ë¬ÆüµÒ¤«¤éÇ®»ëÀþ¡ÄÃíÌÜÍá¤Ó¤ë¥ï¥±¤Ï¡Èµ¶Êª¡É¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¸«È´¤¯AIµ»½Ñ¡Únews23¡Û
¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤ÞÈà¤é¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¡á¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Î¥ï¥±¤Ë¤Ï¡¢¡Èµ¶Êª¡É¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¸«¶Ë¤á¤ëAIµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¹ØÆþµÒ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿VIP¥ë¡¼¥à
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤òÃæ¹ñµÒ¤ÏÁÀ¤¦¡©½ÕÀá¤ÇË¬ÆüµÒ¤¬»¦Åþ
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¡¢½ÕÀáÃæ¤ÎÃæ¹ñ¡£Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëÃæ¸Å¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÅ¹¤Ç¤¹¡£½ÕÀá¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬³¤³°¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥·¥ã¥Í¥ë¤ä¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤É¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹Æâ¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö½ÕÀá¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤â¿·¤·¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÉÊÂ·¤¨¤âËÉÙ¡£Èæ³ÓÅª¿®Íê¤Ç¤¤Æµ¶Êª¤òÇã¤¦¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤ËÍè¤ë¤Î¤ÇÉÊÂ·¤¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
Ãæ¹ñ¡Ê¹á¹Á¡Ë¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹á¹Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿§¡¦¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¡×
´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²Ú·÷¤ÎµÒ¤¬6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¶äºÂËÜÅ¹¡¡¶ðÅÄÉð Å¹Ä¹
¡Ö±ß°Â¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ç¡¢¤è¤¯Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÀÎ¤«¤é¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿¿´æ¡ÊËÜÊª¤Èµ¶Êª¤Î¸«¶Ë¤á¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤êÌó2³äÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤Ï³¤³°¤Î¿Í¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë´ÕÄêµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎAI´ÕÄê¤ËÀ¤³¦¤âÇ®»ëÀþ
´ÕÄê»Î
¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¿¿´æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÕÄê»Î¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³¡¼¥×¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢³ÈÂç¤·¤¿²èÁü¤ò10¿ôËç¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI¤Ë²èÁü¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¡Ö´ð½àÆâ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¡£¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤òÉ½¤·¡¢µ¶Êª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö´ð½à³°¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«2ÉÃ¤Û¤É¤ÇAI¤¬È½Äê¡£ººÄê¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï3Ê¬¤Î1¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È½Äê¤ÎÀºÅÙ¤Ï99.9%¡£
KOMEHYO SHINJUKU Çë¸¶Âç²ð¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÃæ¸ÅÉÊ¤Ë¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤ê¤Ë¤â¤è¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖVIP¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢½ÕÀá¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÉô²°¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹â³ÛÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ò¤³¤Á¤é¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëµÒ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎVIP¥ë¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¡£¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤È¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÕÀá¤Ç¡È¥ê¥æ¡¼¥¹¡É¿Íµ¤¡¡µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¸«È´¤¯AI´ÕÄê
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ¤ÎAI´ÕÄê¤¬¿®Íê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ °ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¡§
Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤±þÍÑÎã¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢AI¤Ç99.9%¤ÎÀºÅÙ¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ÏËÜÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Çº£¸å¤Ï¤½¤ì¤¬³¤³°¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£AIµ»½Ñ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Ô¾ì¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤È¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£