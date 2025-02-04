Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ3Ëü9140±ß¡¡620±ß¹â¡¢ÊÆ¤Î´ØÀÇ±ä´ü¹¥´¶
¡¡4Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ600±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü9000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¶¯²½ºö¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò1¥«·î±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ620±ß32Á¬¹â¤Î3Ëü9140±ß41Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï37.08¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2757.47¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÆ³Æþ¤Î±ä´üÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°ÆüÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¼«Æ°¼Ö³ô¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¡¢Áê¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£