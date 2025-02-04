º£Ìë¤Î¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡ÖÁÐ»ÒÍÅÀº¿©Æ²¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡Åß¤Ï¤Ë¤å¤¦¤á¤ó300±ß
¡¡Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤Î¤¤ç¤¦4ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¡ÖÁÐ»ÒÍÅÀº¿©Æ²¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ª¥â¥¦¥Þ¼Ì¿¿¡ÛÁÐ»ÒÍÅÀº¿©Æ²¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤ÎÅß¤ÎÎÁÍý¡¡¤ª¤Ç¤ó¡¢Æé¤Ê¤É
¡¡Âçºå¡¦È¬Èø»Ô¤Ç¡¢»Ð¤è¤·¤¨¤µ¤ó¤ÈËå¤Õ¤ß¤¨¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤òºÆË¬¤¹¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢ÉþÁõ¤â¼«Å¾¼Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤äºâÉÛ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Çºî¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡Ê500±ß¡Ë¤Ê¤ÉÄê¿©·Ï¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¾®È¤È¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤½½Á¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£Ã±ÉÊ¤Î¡Ö¾Æ¤¤á¤·¡×¤Ï200±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÊÁ¤È²û¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³Ê¤¬ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤å¤¦¤á¤ó¡×¡Ê300±ß¡Ë¤ä¡¢¼êºî¤ê¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò4¤ÄÁª¤Ù¤ë¡Ö¤ª¤Ç¤óÄê¿©¡×¡Ê500±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¡£
¡¡Ì©Ãå±ÇÁü¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ï¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ë¡£²¬»³¤äµÜºê¤Ê¤ÉÂ¾ÉÜ¸©¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¢¤ë¾ïÏ¢¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤¿ÆÃµ»¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆÃµ»¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡MC¡§¥Ò¥í¥ß¡¢¿Ê¹Ô¡§¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥²¥¹¥È¡§ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¡£
¡Ú¥ª¥â¥¦¥Þ¼Ì¿¿¡ÛÁÐ»ÒÍÅÀº¿©Æ²¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤ÎÅß¤ÎÎÁÍý¡¡¤ª¤Ç¤ó¡¢Æé¤Ê¤É
¡¡Âçºå¡¦È¬Èø»Ô¤Ç¡¢»Ð¤è¤·¤¨¤µ¤ó¤ÈËå¤Õ¤ß¤¨¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤òºÆË¬¤¹¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢ÉþÁõ¤â¼«Å¾¼Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤äºâÉÛ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Çºî¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¡×¡Ê500±ß¡Ë¤Ê¤ÉÄê¿©·Ï¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¾®È¤È¤´¤Ï¤ó¡¢¤ß¤½½Á¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£Ã±ÉÊ¤Î¡Ö¾Æ¤¤á¤·¡×¤Ï200±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÊÁ¤È²û¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³Ê¤¬ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì©Ãå±ÇÁü¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ï¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ë¡£²¬»³¤äµÜºê¤Ê¤ÉÂ¾ÉÜ¸©¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¢¤ë¾ïÏ¢¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤¿ÆÃµ»¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆÃµ»¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡MC¡§¥Ò¥í¥ß¡¢¿Ê¹Ô¡§¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥²¥¹¥È¡§ÉðÅÄ¿¿°ì¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¡£