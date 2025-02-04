°¦ÃÎ¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç7cm¤Î¹ßÀãÍ½ÁÛ¡ÄÅì³¤ÃÏÊý¤Ëº£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤ ´ôÉì¤Ç¤Ï5Æü¤Ë¤«¤±¡È·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡É¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï2·î4Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ç¤Ï»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢4Æü¤ÎÄ«¤Ï´ôÉì»Ô¤Î¶â²Ú»³¤â¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã²½¾Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©Æâ¤Ç5Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³ÃÏ¤Ç80¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç30¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢4ÆüÌë¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°¦ÃÎ¸©¤Ç¤â¡¢5Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³ÃÏ¤Ç15¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç7¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë5Æü¤Ï»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£