SNSのXにて「indie game for 15 seconds」という文言と共に15秒のゲーム映像とセットにしたポストが多数投稿されている。

これは主にインディーゲームのクリエイターや公式Xアカウントより多く投稿されているポストで、各々が制作する新作ゲームの映像を15秒にまとめたものが添えられている。クリエイターたちによるXを使った宣伝となっており、Xでは「Our indie game for 15 seconds」と検索すると新作タイトルの魅力を凝縮した映像をチェックできる。

事の発端は不明だが、vidhvat氏が1月30日22時に投稿したポストを引用ポストする投稿が多数見られ、多くのクリエイターがこれに続く形でポストを投稿しているものと見られる。

「my indie game for 15 seconds」という文言を用いたポストも多数見受けられるなど、海外だけでなく日本のインディーゲームクリエイターのポストも行なわれており、国内外を問わずこれらの文言を添えたポストが投稿されているようだ。

