¡ÚÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡ÛÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¡ÀÔ¿¶»³¤Ï£²£µ£ã£íÄ¶¤ÎÀã¤«¡© Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ ÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡ÚÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦ÂçÊ¬¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡ÛÀã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡ÚÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡Û
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¡¦»³ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢£·Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤âÀã¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¶õÌó£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤ËÉ¹ÅÀ²¼£±£²ÅÙ°Ê²¼¤Î¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¼¡Âè¤Ë¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¡¢»³ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£¶»þ¤«¤é£µÆü¡Ê¿å¡Ë£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ »³¸ý¸©»³ÃÏ £³£°¥»¥ó¥Á »³¸ý¸©Ê¿ÃÏ £±£µ¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á º´²ì¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á º´²ì¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©»³ÃÏ £±£µ¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©Ê¿ÃÏ £·¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©»³ÃÏ £±£µ¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ¤½¤Î¸å¡¢£µÆü¡Ê¿å¡Ë£¶»þ¤«¤é£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ »³¸ý¸©»³ÃÏ £´£°¥»¥ó¥Á »³¸ý¸©Ê¿ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á º´²ì¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á º´²ì¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©Ê¿ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ¤½¤Î¸å¡¢£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë£¶»þ¤«¤é£·Æü¡Ê¶â¡Ë£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ »³¸ý¸©»³ÃÏ £²£°¥»¥ó¥Á »³¸ý¸©Ê¿ÃÏ £µ¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©»³ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©Ê¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á º´²ì¸©»³ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á º´²ì¸©Ê¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©»³ÃÏ £µ¥»¥ó¥Á Ä¹ºê¸©Ê¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©»³ÃÏ £±£°¥»¥ó¥Á ÂçÊ¬¸©Ê¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©»³ÃÏ £µ¥»¥ó¥Á ·§ËÜ¸©Ê¿ÃÏ £³¥»¥ó¥Á ¡Ê»³ÃÏ¤ÏÉ¸¹â£²£°£°¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¡Ë ¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢Äã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤É¤³¤ÇÀã¤¬Â¿¤¯¹ß¤ë¤Î¤«¡©
£·Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¸©¤ä·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï£±£°£ã£í°Ê¾å¤ÎÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤ä·§ËÜ¸©¤Î¸©¶¡¢ÀÔ¿¶»³¤Ç¤Ï£²£µ£ã£í°Ê¾å¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡££²·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë～£¹Æü¡ÊÆü¡ËÀã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡££´Æü¡Ê²Ð¡Ëº´²ì¸©¤äÄ¹ºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¤«¤é¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £µÆü¡Ê¿å¡ËÄ«¤ÏÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ £¶Æü¡ÊÌÚ¡ËÀã¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌëÃÙ¤¯Ê¡²¬¸©¤ËÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £·Æü¡Ê¶â¡ËÎä¤¿¤¤±«¤«¡¢Àã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢±«¤ÎÍ½ÁÛ¥¨¥ê¥¢¤âµ¤²¹¤·¤À¤¤¤Ç¤ÏÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ £¸Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¸©¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ £¹Æü¡ÊÆü¡ËÀã¤ÏÆ½¤ò±Û¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»§ËàÃÏÊý¤ËÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦