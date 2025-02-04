¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤ÎÉÔ¿³¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥É¥ó°ú¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¡¡¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¡ÖÆü¥Æ¥ì¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£½ÉÇñÀè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥ë¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È²¹¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥¤¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥¤¤À¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤¹¤°¤ËÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ê½÷À¤Î¡ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÅ¹°÷¤«¤é¡Ë¡ØÆþ¤ìËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÒôÓÍ¤ËÆþ¤ìËº¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈó¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¡Ø»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²óÅ¾¤¬Â®¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬Èó¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÈÅ¹¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´ÖÃÏÅÀ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÅ¶¨°Æ¤È¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥¨¡¼¥Ã¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ñ¥¤¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡¢²¹¤á¤¿¤Î¤Ï¡©¡£¤¸¤ã¤¢¡Ø¥Ñ¥¤¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤¬¤Û¤«¤Î¤ä¤Ä¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡©¤À¤È¤·¤¿¤é¡ØÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ë¶á¤¤¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤¬¡Ö²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ØËº¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬½÷À¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ß¥¹¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¡£ÃÑ¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Êâ¤«¤»¤¿¤½¤ÎÌ¼¤¬²Ä°¦¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È±Ô¤¤¿äÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬ÁÏ°ì¤¬¡Ö¿¿¤óÃæ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·ë²Ì¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÅÅÏÃ¤Ç¤Î¾Ü¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¡Ø²¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ç¡¢¤¨¤¨¡©¤½¤ì°Ê¹ß¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤è¤É¤ó¤À¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤«¤é¡ÖÉÝ¤Ã¡¢ÉÝ¤Ã¡ªµ²±¤¬Ìµ¤¤ÅÛ¤¬ÌëÆ»¤Ç½÷¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤Èµ¤Ì£°¤¬¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ²¬¤Þ¤Ç¤â¡ÖÆü¥Æ¥ì¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¹²¤Æ¤Æ¡¢¡ÖÂç¸ç¤¯¤ó¡¢Âç¸ç¤¯¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤¬¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌëÆ»¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¸«¤Æ¤âÌë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¸á¸å£²»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î¡Ä¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¤£±¸Ä¤ÇÅ¹¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î´Ö¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¼ï¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÏÉÝ¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«³Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£