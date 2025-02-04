À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡Ä»î¸³´±¤ÎºôÌÚ´´ÂÀ»ÍÃÊ¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¾´ý¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì´¤Î¼Â¸½¤ÏÀË¤·¤¯¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§¤¬Ä©Àï¤·¤¿´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ÏÂè5¶É¤¬1·î22Æü¤Ë´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï»î¸³´±¤òÌ³¤á¤¿ºôÌÚ´´ÂÀ»ÍÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡À¾»³½÷Î®»°´§¤Ï¡Ö¸ÞÈÖ¾¡Éé¡×¤ÎÂè1¶É¤ò¹â¶¶Í¤ÆóÏº»ÍÃÊ¤Ë¾¡¤Á¡¢Âè2¶É¤ò»³ÀîÂÙô¦»ÍÃÊ¤Ë¡¢Âè3¶É¤ò¾åÌîÍµ¼÷»ÍÃÊ¤ËÇÔÀï¡£Âè4¶É¤ÏµÜÅè·òÂÀ»ÍÃÊ¤Ë¾¡¤Á¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§
¡ÖÌ³¤á¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âè3¶É¤Î»î¸³´±¤òÃ´Åö¤·¤¿¾åÌî»ÍÃÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÀ¾»³¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÂçÊÑ¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¾´ý¤¬»Ø¤»¤ë¤³¤È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ3¶ÉÌÜ¤¬·èÃå¶É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤ËÂÐ¶É¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾åÌî¤Ï»î¸³´±¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢´ýÀïÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¾»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¶¯Å¨¤È¤Ê¤ë¸«Êý¤¬¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÔÆþ»î¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÐ¶É¤Ë¸Â¤é¤º´ýÀïÍ¥¾¡¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì¶É°ì¶É¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³´±¤ÎÌ³¤á¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
À¾»³¤µ¤ó¤ÎÂç»ö¤ÊÂÐ¶É¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
¡¡Âè3¶É¤Î·ë²Ì¡¢À¾»³¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè4¶É¤ÇµÜÅè»ÍÃÊ¤òÇË¤êÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤¬ºÇ½ªÂè5¶É¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÀï¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºôÌÚ»ÍÃÊ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¸³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀµÄ¾¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾©Îå²ñ»þÂå¤«¤é¡¢À¾»³¤µ¤ó¤ÎÂç»ö¤ÊÂÐ¶É¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¾»³¤µ¤ó¤¬¼¡ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿À¾»³¤µ¤ó¤Î½éÃÊ¾ºÃÊ¤Î°ì¶É¤Ç¤ÏÉé¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»Ø¤¹¤È³Ð¸ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè5¶É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂè3¶É¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢À¾»³¤µ¤ó¤¬2¾¡1ÇÔ¤Ê¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÉé¤«¤·¤Æ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ê¤é¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ï1¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
½àÈ÷¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½øÈ×¤Ï¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤¿
¡¡ºôÌÚ¤Ï»î¸³¤ÎÂè4¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¤¯´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç¸ø¼°Àï¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½ª¶É¸å¤ËµÜÅè·¯¤¬ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºôÌÚ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÁýÅÄÍµ»Ê¼·ÃÊ¤ÏÂè4¶É¤ÎÁ°Æü¤ËµÜÅè¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È»Õ¾¢¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤è¤êÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë»Ø¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»öÁ°¤ËÂè5¶É¤ÏºôÌÚ¤ÎÀè¼êÈÖ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾»³¤Ï¼«¤é¤¬¤â¤Ã¤È¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»°´ÖÈô¼Ö¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ¶É¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºôÌÚ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£½àÈ÷¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½øÈ×¤Ï¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ø¹µ¼¼¤Ø¤ÎÆþ¼¼¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤À¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÂÐ¶É¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤´é¤â¤¢¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇAI¤Î»Ø¤·¼¨¤¹É¾²ÁÃÍ¤Ï¤ä¤äºôÌÚ»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢É¾²ÁÃÍ¤¬À¾»³¤ÎÂ¦¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºôÌÚ¤Î¸«Êý¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ½ªÈ×¤Ë¤Ï´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯¡¢À¾»³¤µ¤ó¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿°ì¼ê
¡¡»î¸³ÅöÆü¡¢ÁýÅÄ¼·ÃÊ¤ÏÀ¾»³¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ÇîÊ¸¼·ÃÊ¤È²ñ¤¦ÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¾»³¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï1¿Í¤Ç¡ÊÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¡Ë·ÈÂÓÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞÀï¤Ç¹Ô¤¯¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¤Î»ýµ×Àï¤È¡¢ºôÌÚ¤¬¤è¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡£ÃæÈ×¤ÇÀ¾»³¤µ¤ó¤ÎÈô¼Ö¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É·ÁÀª¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï107¼êÌÜ¤À¤í¤¦¡£ºôÌÚ¤¬¼«¶Ì¶á¤¯¤Î³Ñ¼è¤ê¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢Å¨¶ÌÆ¬¤òÊâ¤Ç¥¿¥¿¥¡¢¤µ¤é¤Ë·Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ´ó¤»¤ÎµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Æ°²è»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºôÌÚ¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÁýÅÄ¼·ÃÊ¤â´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀºôÌÚ¼«¿È¤Ï¶É¸å¤Î´¶ÁÛÀï¤Ç¡ÖÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆü¤Ë²þ¤á¤Æ¤³¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤â´ÑÀï¼Ô¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î´ý»Î¤ÎÊý¤â¸ø¼°Àï¤Ê¤é»Ø¤¹Ãå¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤ÆºôÌÚ¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¡£¡ÖºôÌÚ»ÍÃÊ¤Ï·èÃå¶É¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤ÇÆ²¡¹¤È²ñ¿´¤ÎÆâÍÆ¤Î¾´ý¤ò»Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÏÂÐ¶É¤ò¸«¤¿¾åÌî»ÍÃÊ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¶É¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê°ì¶É¤Û¤ÉÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÊÆÄ¹Å¯³Ø¡×¤òºôÌÚ¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅ¯³Ø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ý»Î¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤¤ÂÐ¶É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»Ø¤»¤¿
¡¡À¾»³¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºôÌÚ¤Ï¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢À¾»³¤µ¤ó¤È»ä¤Î´ýÎÏ¤Ï¤Û¤Ü¸ÞÊ¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾´ý¤ò»Ø¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾´ý¤ò³Ú¤·¤à¿´¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»Ø¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡Éé¤ò¤â¤¦°ì²ó»Ø¤·¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Â¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤ò»Ø¤¹¶ì¤·¤µ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¤Ó´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»î¸³´±¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ý»Î¤Ø¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¼Ì¿¿¡áÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡Ö»ä¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×ÂÐ¶ÉÁê¼ê¤Î¥×¥í´ý»Î¤â¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡¢ÇÔ¤ì¤¿À¾»³Êþ²Â¤Î¡ÈÂè°ìÀ¼¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÁêºê ½¤»Ê¡Ë