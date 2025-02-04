Conton Candy¡ÖÎø¡×¤¬¥½¥Ëー¶ä¹ÔCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡ªCM¤Ë¤Ï¸þ°æÎç°á¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¤Î¤»¤ê¤ó¤¬½Ð±é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊConton Candy¡¦ÄÝ°á¡Ë
Conton Candy¤Î¿·¶Ê¡ÖÎø¡×¤¬¡¢¥½¥Ëー¶ä¹Ô¡Ø¥Ð¥¤¥ÈÂå¿¶¤ê¹þ¤ßÊÔ¡Ù¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
CM¤Ë¤Ï¡¢¸þ°æÎç°á¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¤Î¤»¤ê¤ó¤È¤¤¤¦ZÀ¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¤3¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î4Æü¤è¤êCMÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
Conton Candy¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎWEBCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÝ°á¡ÊVo/Gu¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡ÖÎø¡×¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëµ¨Àá¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ð¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿»í¡¢¤½¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¤¬¸÷¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.02.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÎø¡×
2025.03.05 ON SALE
SINGLE¡ÖÉáÄÌ¡×
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://lit.link/contoncandy