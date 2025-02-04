µð¿ÍÊá¼êÀïÁè¤Î¹ÔÊý¤Ë°ÛÊÑ¤¢¤ê¡ÄÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼»ØÅ¦¡Ö¹ÃÈå¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÇÄê¤Ê¤é¤à¤·¤í¥é¥Ã¥¡¼¡×
¡¡FA¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡Ê32¡Ë¤¬ÀºÎÏÅª¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤Ï¤É¤¦·è¤á¤ë¡©Î¢¼è°ú¤Ï¡©¿ÍÅªÊä½þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸µÊÔÀ®ÉôÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡ºò3Æü¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Ê£¿ô¤ÎÅê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¸á¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥óµå¾ì¤Ç¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êä¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤â¸Æ¤Ù¤Æ¡¢°ìÀÎÁ°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÌá¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÊÊä¶¯¤Ï¡Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ÃÈå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¡£°ìÈÖ¤Ï°Â¿´´¶¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë°Â¿´´¶¤ÏÀäÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÊá¼ê¤ò3¿Í¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µËö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊá¼ê¤Ï¸ÇÄê¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹ÃÈå¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹â¤¤¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢FA¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ÀµÊá¼ê·èÄê¤È¤¤¤¦¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¤È¤Ï5Ç¯15²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î72»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê28¡Ë¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÂç¾ëÂî»°¡Ê31¡Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê35¡Ë¤È¤Î¶¥Áè¤Ï·úÁ°¤«¡£
¡¡¼Â¾¾°ìÀ®¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¹ÃÈå¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤È¤«Êáµåµ»½Ñ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ë°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤Ç¤â¡¢Âî»°¤À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï´ßÅÄ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÀ¿»Ê¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ë¼ã¤¤»³À¥¡Ê¿µÇ·½õ=23¡Ë¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¤¤¤¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢¡Ö¹ÃÈå¤Ç·è¤Þ¤ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÊá¼êÀª¤â·è¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¼ÂºÝ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÊá¼ê¤Ï¤É¤¦»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¹ÃÈå¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÂÇ·âÎÏ¤òÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂç¾ë¤ÎÊý¤¬¤À¤¤¤Ö¾å¤À¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¤Ï´ßÅÄ¤â¤¤¤¤¡£¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¤È¶¯¸ª¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÁË»ßÎ¨¤Ï´ßÅÄ¤¬.475¤Ç¥»¤Î1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÃÈå¤Ï.284¤Ç¥Ñ¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï´ßÅÄ¤¬¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¡¢¤¦¤Á¤Î´ÆÆÄ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹ÃÈå¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¹ÃÈå¤ÎÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï.452¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¡¢22Ç¯¤Ï.343¤ÇÆ±2°Ì¡¢23Ç¯¤Ï.329¤ÇÆ±3°Ì¡¢ºòµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¶¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤âÊá¼êÊ»ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢FAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÍÅªÊä½þ¤À¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤Ï¤É¤¦·è¤á¤ë¤Î¤«¡£¡ÈÎ¢¼è°ú¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢NPB¤ÇÊÔÀ®ÉôÄ¹¤â·Ð¸³¤·¤¿µå³¦OB¤¬¼ÂÌ¾¤ÇÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæÎ¢¡×¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£