¡È»°É©UFJ¶ä¹Ô¶â²ôÀàÅð»ö·ï¡ÉÂß¶â¸Ë¤«¤éÊÌ¤Î¶â²ô¤âÀàÅð¤«¡¡¸µ¹Ô°÷¤Î½÷ºÆÂáÊá¡½·Ù»ëÄ£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬¡¢Æ±¤¸¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éÊÌ¤Î¶â²ô¤ª¤è¤½2¥¥í¡¦»þ²ÁÁí³Û2200Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¡¦º£Â¼Í³¹áÍý¡Ê46¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯3·î¡¢ÃËÀµÒ¡Ê80Âå¡Ë¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¶â²ô¤ª¤è¤½2¥¥í¡¢»þ²ÁÁí³Û2200Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶â²ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â10²¯±ß¶á¤¤¸½¶â¤òÊ£¿ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î¶â²ô¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÅÔÆâ¤Î¼ÁÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êä¤Æ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀµÒ¤é2¿Í¤Î¸ÜµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¶â²ô¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½20¥¥í¡¢»þ²ÁÁí³Û2²¯6000Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Àè·îÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈï³²¼Ô¤Ï60¿Í°Ê¾å¡¢Èï³²³Û¤Ï¶â²ô¤È¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ17²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÎýÇÏ»ÙÅ¹¤ä¶ÌÀî»ÙÅ¹¤Ç»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¡¢¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âß¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤ä¶â²ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¡ÖÍ½È÷¸°¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¸½¶â¤ÎÊä¤Æ¤ó¤äFXÅê»ñ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£