GACKT¡¢¡È¼£¤¹¤Î¤Ë3¥ö·î¡É»£±ÆÃæ¤Î¡Ö¤±¤¬¡×¹ðÇò¡¡¡Öº¸ÂÂÀ¤â¤â¤Î·ì´É¤¬Ãæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È°ì·â½Ö»¦¡ÉGACKT¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥°¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØBLUE FIGHT ¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ü¥¯¼«¿È¤â»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃç´Ö¤«¤é¤âÂ¿¤¯Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢120Ê¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢Å¸³«¤ÎÁá¤µ¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¤ÈÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤òÌã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ü¥¯¤Ï¤³¤Î»£±Æ¤Çº¸ÂÂÀ¤â¤â¤Î·ì´É¤¬Ãæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¼£¤¹¤Î¤Ë»°¥ö·î¤«¤«¤Ã¤¿¤¬²ø²æ¤·¤¿¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤¬´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç´¨¤¯¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¸«¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£»°ÃÓ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥ä¥Ð¤¤ºîÉÊ¤ò¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡È1Ê¬´Ö¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡É³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¡£GACKT¤Ï¡¢ºÇ¶§¤ÎÈ¾¥°¥ì¥Á¡¼¥à¡¦¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ëºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦¸æÆ²ÀÅ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È°ì·â½Ö»¦¡ÉGACKT¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥°¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØBLUE FIGHT ¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ü¥¯¼«¿È¤â»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃç´Ö¤«¤é¤âÂ¿¤¯Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢120Ê¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢Å¸³«¤ÎÁá¤µ¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¤ÈÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤òÌã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ü¥¯¤Ï¤³¤Î»£±Æ¤Çº¸ÂÂÀ¤â¤â¤Î·ì´É¤¬Ãæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¼£¤¹¤Î¤Ë»°¥ö·î¤«¤«¤Ã¤¿¤¬²ø²æ¤·¤¿¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡È1Ê¬´Ö¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡É³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¡£GACKT¤Ï¡¢ºÇ¶§¤ÎÈ¾¥°¥ì¥Á¡¼¥à¡¦¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ëºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦¸æÆ²ÀÅ¤ò±é¤¸¤¿¡£