´ßÅÄÁ°¼óÁê½±·â¡¢Èï¹ð¡Ö»¦°Õ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¸¡»¡Â¦¡ÖÌµº¹ÊÌ¥Æ¥í¡×»ØÅ¦
¡¡ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎÁªµó±éÀâ²ñ¾ì¤Ç2023Ç¯4·î¡¢±þ±ç±éÀâ¤ËË¬¤ì¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò»¦³²¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÇúÈ¯Êª¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ä¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÌÚÂ¼Î´ÆóÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤¬4Æü¡¢ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
´ßÅÄ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë½±·â»ö·ï¤Ç¤ÎÈï¹ð¤ÎÆ°¤¡¢´ßÅÄ»á¤ÎÆ°¤¡£ÇúÈ¯Êª¤ÎÈô»¶ÈÏ°Ï¤È¤Ï
¡¡ÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ï¡Ö»¦°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁªµó³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÇúÈ¯Êª¤ÎÀ½Â¤¤ä½ê»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ò³²¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Ä°½°¤é¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ý³²ºá¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ï23Ç¯4·î15Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¼«ºî¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¤¥×ÇúÃÆ¡×¤ò¡¢±éÀâ²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ÏÂ²Î»³»Ô¤Î»¨²ìºê¡Ê¤µ¤¤¤«¤¶¤¡Ëµù¹Á¤Ç´ßÅÄ»á¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¡¢¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÇúÈ¯Êª¤ÏÌó50ÉÃ¸å¤ËÇúÈ¯¡£´ßÅÄ»á¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Ä°½°¤È·Ù»¡´±¤Î·×2¿Í¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¸½¿¦ÁíÍý¤òÁÀ¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤àÌµº¹ÊÌ¤Î¥Æ¥í¹Ô°Ù¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯¤Ë¤ÏÆàÎÉ»Ô¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¼óÁê¤¬½±·â¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áªµó³èÆ°¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤äÍ×¿Í·Ù¸îÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ä¡¢»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤Ê¤É¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Èï¹ð¤¬»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇúÈ¯Êª¤ò¼«ºî¤·¡¢±éÀâ²ñ¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Èï¹ð¤Ë¤Ï´ßÅÄ»á¤é¤ò»¦³²¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÇúÈ¯Êª¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤ò¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó¡¢ÇúÈ¯Êª¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤ò¸øÈ½¤ÇÎ©¾Ú¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼Èï¹ð¤ÏÁÜººÃÊ³¬¤ÇÌÛÈë¤·¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ï¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¸¡»ö¤¬Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡Ö°ú¤¤³¤â¤ê¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÀ¸¤à¡×¡ÖÂØ¤¨¤¬¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Éî¿«¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¹â¸¡¤¬¡ÖÉÔÅ¬Àµ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ²¿¤é¤«¤Î¤â¤Î¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢Áªµó³èÆ°¤òË¸³²¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÁè¤¦¡£
¡¡¸øÈ½¤Ï6Æü¤Þ¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸å¡¢10Æü¤Ë·ë¿³¤·19Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡Ê²Ï¸¶ÅÄ¿µ°ì¡¢ËÙÇ·Æâ·ò»Ë¡Ë