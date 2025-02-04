¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¹¡ÛÅìµþ³«ºÅ¤ÎMLB³«ËëÀï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤Î½Ð¾ì´üÂÔ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¡¡Áá¤¯¤â¡Ö200Ëü±ß¡×¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤¬Â·¤¦¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¸ø¼°Àï¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ´ÑÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥³¥é²èÁü¡×¡£ÂçÃ«¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡3·î18¡¢19Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¹¤ÎMLB¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¤Èº£±Ê¾ºÂÀ¤¬¤¤¤ë¡£¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¼êº¤ÆñÅÙ¤â¡È°Û¼¡¸µ¡É¤À¡£ºòÇ¯12·î6Æü¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é³Æ¼ï¤ÎÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢±þÊç¤¬»¦Åþ¡£Àè¹ÔÈÎÇä¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À50ÂåÃËÀ¤¬Èè¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹½ç¤ËÃêÁª¤ò¿½¤·¹þ¤á¤ë¥µ¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡Ù¤¬13Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç12»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤¿¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2·î16Æü¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¥Á¥±¥Ã¥È³ÍÆÀ¤ÎË¾¤ß¤ÏÇö¤¤¡£¤½¤³¤ÇêÁ¤¯¤Î¤¬¡ÈÅ¾Çä¥ä¡¼¡É¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤Ç1Ëç¡Ö200Ëü±ß¡×¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅ¾Çä¶Ø»ß¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â°×¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¶È¼Ô¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Öº£¤Î»þ´ü¡¢Å¾Çä¥µ¥¤¥È¤Ë¹â³Û¤Ç½ÐÉÊ¤¹¤ë¿Í¤Ï¼Â¤Ï¡Ø¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¹âÃÍ¤ÇÇä¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¤Ã¤È°Â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Æ²ó¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº¹³Û¤ÇÌÙ¤±¤ë¡È¶õÇä¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¼çºÅ¤¹¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÏHP¤Î±þÊçÍ×¹à¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀµ¹¶Ë¡¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯2·î14¡¦21Æü¹æ