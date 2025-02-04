Ë§º¬µþ»Ò¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ÙTBS¤¬¸Ø¤ë¡ÖÎø°¦ÏÈ¡×¤ÇÉáÄÌ¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï
¡¡TBS¤Î¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸¦½¤°å¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀ®Ä¹ëý¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ ¡È°ÛÊÑ¡É ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ë§º¬µþ»Ò±é¤¸¤ë°å»Õ1Ç¯ÌÜ¤Î¸¦½¤°å¡¦¼ã·î¤Þ¤É¤«¤¬¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤àÉÂ±¡¤Î¸½¾ì¤äÀèÇÚ°å»Õ¤¿¤Á¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»îÎý¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡¤Þ¤É¤«¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¡¢ÆÝµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Àè½µÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ï°¦¤¹¤ëºÊ¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤È¤È¤â¤ËÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢°ß¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤É¤«¤¬½é¤á¤ÆÃ´Åö´µ¼Ô¤Î»à¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤¢¤¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦1»þ´Ö¡¢¤â¤¦1ÆüÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¸å²ù¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¢£5Ç¯°Ê¾å¡¢¡ÈÎø°¦¥É¥é¥ÞÏÈ¡É ¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÀßÄê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¡¢ËÜºî¤¬²¦Æ»¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÏÂçÊÌ¤¹¤ë¤È2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Å·ºÍÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼°å»Õ¤Ç´µ¼Ô¤ò¼¡¡¹¤Èµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Î¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡¢Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¿·ÊÆ°å»Õ¤ä¿·ÊÆ´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¡¢µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¼ç±é¤Î¡Ø¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢°åÎÅ¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤´¤¯¤´¤¯¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢TBS¤Î²ÐÍË22»þÏÈ¤Î¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Û¾ï»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Ï¿·³À·ë°á¡ßÀ±Ìî¸»¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÈ¡£¼Â¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦¤â¤Î°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢2016Ç¯¤Î¡ØÆ¨¤²ÃÑ¡Ù°Ê¹ß¡¢2020Ç¯¤Ë¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡¢¡Ø»ä¤Î²ÈÀ¯É×¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡Ù¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¹¡ªÎø¤ÏÊÌºý¤Ç¡Ù¤¢¤¿¤ê¤Ï»ëÄ°Î¨¤Î¿ô»úÅª¤Ë¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÉ¾È½Åª¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËÞÂÇ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£Ä¾¶á3Ç¯¤Û¤É¤Ï¿ô»ú¤âÉ¾È½¤âÎ¾Êý¤È¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¸ÇÄê²½¤ò¤ä¤á¤Æ¼ê·ø¤¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤¬Îø°¦¥É¥é¥Þ¤«¤é´°Á´Å±Âà¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÎø°¦¤â¤Î¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ ¡ÈÎø°¦¥É¥é¥ÞÏÈ¡É ¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢TBS¤¬¼«¤é¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ ¡È°ÛÊÑ¡É ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Î¥¯¥º¥Û¥¹¥È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±´ü¤Î¸¦½¤°åÌò¤Ë¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈÂ¼³¦¿Í¡×¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¤¿¿Í¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¡¢¥Á¡¼¥×¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¥²¥¹¤Ê»×¹Í¡¦ÓÏ¹¥¤Î²ÎÉñ´ìÄ®NO.1¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò²ø±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏNO.1¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°½Ìî¹ä±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¤¢¤´¤Ç»È¤¦¤Ê¤É²£ÊÁ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ø¥¿¥ì¤¿Éé¤±´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¥Ø¥³¥Ø¥³¤¹¤ë»°²¼¥¥ã¥é¤ËÅ¾¿È¡£¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÎÁá¤µ¤È¥¯¥»¶¯¤Ê±éµ»¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈÂ¼¤¬¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éã¤¬Âç³ØÉÂ±¡±¡Ä¹¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¡¼¥È²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¤¿¤á¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¸¦½¤°åÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â°¦¤¹¤Ù¤¡Ö¥¦¥¶¤¤¤ªÄ´»Ò¼Ô¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¡½¡½º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ÏÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤É¤«¤¬¸¦½¤°å¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈçÇ¢´ï²Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¡ÈÎø°¦¥É¥é¥ÞÏÈ¡É ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²õ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÅêÆþ¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡Ø¥¹¥´ÆÀ¡Ù¡ØIN LIFE¡Ù¤Ê¤É¤ÇÎø°¦¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¡£¸½ºß¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ØÆü´©SPA¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë´ó¹ÆÃæ