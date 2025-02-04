Åìµþ¶â¡¡¶¯¤µ·ÑÂ³
Åìµþ»þ´Ö10:35¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14129.00¡Ê+144.00¡¡+1.03%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2854.10¡Ê-3.00¡¡-0.11%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
±ß°Â¤â¤¢¤êÅìµþ¶â¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡£ºòÆü¾å¾º¤ÎNY¶â¤ÏÄ´À°Çä¤ê¤Ç¾®Éý°Â
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14129.00¡Ê+144.00¡¡+1.03%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2854.10¡Ê-3.00¡¡-0.11%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
±ß°Â¤â¤¢¤êÅìµþ¶â¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡£ºòÆü¾å¾º¤ÎNY¶â¤ÏÄ´À°Çä¤ê¤Ç¾®Éý°Â