¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×Karte.161¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤Ç¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
2·î4Æü ¸ø³«
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï2·î4Æü¡¢ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×Karte.161¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Karte.161¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇËä¤á¤ë»³ÅÄ¤È»ÔÀî¡£Â¾°¦¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢»³ÅÄ¤Ï¤Õ¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëKarte.159¡Ö»ä¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤äKarte.160¡Ö»ä¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Karte.161¤è¤ê¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Karte.161¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
Karte.160¡Ö»ä¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Î¥Úー¥¸
Karte.159¡Ö»ä¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÚËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Û
ÌÀÆü2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï- ¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù¸ø¼°¡÷¤Î¤ê¤ªÅ¸inµþÅÔ³«ºÅÃæ¡ªºÇ¿·11´¬È¯ÇäÃæ¡ª (@boku__yaba) February 3, 2025
¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×ºÇ¿·ÏÃ¸ø³«Æü¡ª¡ª
¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Í¤¨¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ¡Ä¡ª
»Å»ö¤È¼õ¸³¤Ç¤ª¸ß¤¤Ë»¤·¤¯¤Ê¤êÃæ¡¹²ñ¤¨¤Ê¤¤2¿Í¤Ï
¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡ª¡©¡ª¡©
🌸¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î»³ÅÄ¤ÏÌÀÆü10»þ¡ª¡ªhttps://t.co/nqciSZ8YQc pic.twitter.com/JgycMLpn9y
ÍÛ¥¥ã¤¬Áþ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Âþº£¡¢ÃæÆóÉÂ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î»ÔÀîµþÂÀÏº¤Ï¡¢³Ø±à¥«ー¥¹¥ÈÄºÅÀ¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¤Î»¦³²¤ò´ë¤à¡ª
¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?
ÍÛ¥¥ãÈþ¾¯½÷¤È±¢¥¥ãÃË»Ò¡£½Ì¤Þ¤ë¥Ï¥º¤Î¤Ê¤¤2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ë´ñÀ×¤Ïµ¯¤¤ë¤«!?
±¢¥¥ã¡¦µþÂÀÏº¤ÎÀÄ½Õ¤¬º£¡¢¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡Ä¡Ä!!
(C)ºù°æ¤Î¤ê¤ª(½©ÅÄ½ñÅ¹)