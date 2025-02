¤µ¤é¤Ã¤ÈÈ©¿¨¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡ªcucan¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥­¥ë¥È¥é¥°¡×

「cucan(クーカン)」は、「シフォンキルトラグ」の新色「シアーグリーン」を2025年2月4日(火)より販売中です。

cucan「シフォンキルトラグ」

素材 : ポリエステル100%

サイズ: 全4サイズ

パーソナルサイズ(90×130cm)

ファミリーサイズ(130×185cm、185×185cm、185×240cm)

カラー: 全4色

シアーアイボリー、シアーグレー、シアーネイビー、シアーグリーン

機能 : 撥水加工、ピリング検査済、ホルムアルデヒド検査済

発売日: 2025年2月4日(火)



【お洋服と同じシアサッカー生地】

シアサッカー生地の爽やかな雰囲気と、シフォンの甘さを纏ったおしゃれな仕上がりのキルトラグ。

ふんわりした中綿を大きめのキルティング加工でふんわり仕上がっています。

素材もポリエステルを使うことで、ハリと凹凸感のある心地良い肌触りを実現した、春夏に使いたくなるラグになりました。

【ストレスフリーのはっ水加工】

子供がジュースをこぼしたり、ペットが粗相しても、生地の表面が水分をはじいて、水玉状になる「はっ水加工」を施しています。

ササっと拭き取れば濡れた後が分からない程、元の状態になります。

汚れたら洗う前に、拭き取ればさらに快適に使える優秀ラグです。

【洗濯機で気軽に洗える】

忙しいママやパパの強い味方で、汚れても洗濯機で丸洗いOKタイプです。

ペットや子供ちゃんが居ても“洗濯機で洗える”というだけで、安心して使えます。

【オールシーズン使えるエコ仕様。床暖房・ホットカーペット対応】

肌寒い秋冬に欠かせない、床暖房やホットカーペット、節約の味方、こたつにも対応しています。

底冷えを感じにくく、ほっこりあったかく使えます。

【ふんわり軽い軽量タイプ】

裏面に不織布を使わず、表面の生地と同じ、ポリエステルを使うことで、さらに軽量化を実現しました。

お掃除するときや洗濯するときに、ストレスを感じにくいラグです。

【滑り止め付きでストレス軽減】

裏面はドットタイプの滑り止め加工を施しました。

また、不織布ではなくポリエステル生地を使っているため見た目の爽やかさも実現しています。

掃除機をかけて、ズレる。

歩いてズレる。

というストレスをできるだけ感じない、優しいラグ設計です。

【ホルムアルデヒド+ピリング検査合格の安心仕様】

ホルムアルデヒド検査で肌に触れる下着などと同じ基準をクリアした安全性の高いラグです。

また、ピリング検査における摩擦への耐久性でも高い基準をクリアし、国の品質検査で認められています。

低ホルムアルデヒド、ピリング検査 合格

【おサイズをリニューアル】

130×185cm、185×185cm、185×240cmのサイズについては、前回180cmで販売していましたが、サイズが小さいという声に応え「185cm」に大きくしてリニューアルしました。

同店人気の下敷き専用ラグ「ふかぴた」との相性もさらに良くなっています。

【即完売カラーも再入荷】

「シアーアイボリー」「シアーグレー」も再入荷しています。

