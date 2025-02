先進的なロジスティクス改革について！JILS関西支部「ロジスティクス関西大会2025」

JILS関西支部では、ロジスティクスを通じた経営戦略の重要性の普及、および、先進的なロジスティクス改革について情報発信する講演会、ロジスティクス関西大会2025を2025年2月20日(木)・21日(金)に開催します。

JILS関西支部「ロジスティクス関西大会2025」

JILS関西支部では、ロジスティクスを通じた経営戦略の重要性の普及、および、先進的なロジスティクス改革について情報発信する講演会、ロジスティクス関西大会2025を2025年2月20日(木)・21日(金)に開催。

■開催概要

【統一テーマ】

世界に発信、未来を支える関西のロジスティクス

〜2025年からの新たな経営戦略〜

【会期】

2025年2月20日(木)・21日(金)

【開催形式】

会場参加、オンライン参加の選択形式

会場 :アートホテル大阪ベイタワー(大阪市港区)

オンライン:Liveオンライン<Zoomを使用>

【定員】

会場参加:200名(各日)

【参加料】

1日参加 JILS会員:22,000円(税込)・JILS会員外:30,800円(税込)

2日間参加 JILS会員:30,800円(税込)・JILS会員外:44,000円(税込)

この大会は、JILS関西支部にて毎年2月に実施しており、昨年は2日間のべ297名の参加者を集めました。

【構成】

・セッション1

テーマ:持続可能な未来社会を支えるロジスティクス戦略

講演 :カゴメ、SBS東芝ロジスティクス、関西エアポート

・セッション2

テーマ:協働・協創がもたらすロジスティクスの挑戦と変革

講演 :ネスレ日本株式会社、ヤマト運輸株式会社、株式会社PALTAC

・基調講演

テーマ:ロジスティクスにおける協創的イノベーション

〜物流業界を取り巻く課題とその解決に向けて〜

講演 :フォース・マーケティングアンドマネージメント 代表取締役CEO

岩田 彰一郎

・特別講演

テーマ:自然災害が多い日本でどう暮らすか〜気候変動の時代に生きる〜

講演 :気象予報士・防災士 蓬莱 大介

