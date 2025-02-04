´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖMOVeLOT¡×¤Î ¼èºàµ»ö¸ø³«¡ªÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼
ÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà¤ëÂÎ¸³¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·À®Ä¹¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¡ÖMOVeLOT ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ×¢°æ·ò¿Í¡×¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ2025Ç¯2·î4Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖMOVeLOTÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ×¢°æ·ò¿Í¡× ¼èºàµ»ö
ÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà¤ëÂÎ¸³¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·À®Ä¹¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¡ÖMOVeLOT ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ×¢°æ·ò¿Í¡×¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ2025Ç¯2·î4Æü¤Ë¸ø³«¡£
¡ÖÆ°¤¯¡ØMOVE¡Ù¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅë¾è¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ØPILOT¡Ù¤Î2¤Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¼ÒÌ¾¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤Ç´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢À¤³¦Åª¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»º¶ÈÍÑ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤¦AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Î§·¿¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¿Í´Ö¤¬Åë¾è¤·¤ÆÁà½Ä¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2023Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿MOVeLOT(¥à¡¼¥Ö¥í¥Ã¥È)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÌÀ³Î²½¤äµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¼ý±×²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ×¢°æ·ò¿Í»á¤Ë¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤äÅ¸Ë¾¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ËÏÅÄ¶èÎ©ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁà½ÄÂÎ¸³¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë
¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¹ñ¡¦ÆüËÜ¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¿Í´Ö¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÁà½Ä¤¹¤ëÅë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÏºîÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤â¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Îº¬¶¯¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¹ñÆâ³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁà½Ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈÌ´¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
×¢°æ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÀ¤³¦¤Ë10¼Ò¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6¼ÒÁ°¸å¤¬¡ÈÈ¯¾ÍÃÏ¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖMOVeLOT¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà¤ëÂÎ¸³¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÂÎ¸³µòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØROBOT BASE-00-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢VR¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ä¥é¥¤¥É¼°¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤·¡¢¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØASTRO¡Ù¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¥¢¥ë¤Î¥¬¥È¥ê¥ó¥°½Æ¤ÇÅ¨¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï·×Ìó60Ê¬¤Ç¡¢ºÇÂç4Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖROBOT BASE-00-¡×¤Ë¤ÏVR¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖASTRO¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë¤³¤³¤Ç¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤ò¹Ô¤¦
¹©»ö¸½¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¤â¤Ë°ÂÁ´ºý¤ÎÌò³ä¤â¡£
¶ËºÌ¿§¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÈóÆü¾ï´¶¤ò¹â¤á¤ë
¡ÖROBOT BASE-00-¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸¶Â§Åª¤Ë³¤³°¥µ¥¤¥È¤Ç°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤Û¤Ü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸ÂÄê¡£
±Ä¶È³«»Ï¤Ï2023Ç¯10·î¤Ç¡¢µ¡ÂÎ²þ½¤¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê³«¶ÈÆü¿ô¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÌó30¥õ¹ñ¤«¤é¹ç·×Ìó600Ì¾¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
SNS¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯5¤ÄÀ±¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤â¿ôÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¤¢¤ÎÌ¾ºî¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅë¾è¤â¸½¼Â¤Ë
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³µòÅÀ¤¬¡ÖROBOT BASE-00-¡×¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥È¥é¥Ü¡×¡£
¡ÖASTRO¡×¤¬MOVeLOT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÌ¤ÍèSF¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾ºî¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁõÃå¤·¡¢»Ø¤äÏÓ¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à¤¬Æ±¤¸Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¹â¤µÌó5£í¡£
³«È¯¡¦Àß·×¤ÈÀ½ºî¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
Åë¾è»þ¤Ïº¸¤Î³¬ÃÊ¤ò»È¤¤¡¢¶»Éô¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à
¡ÖÃøºî¸¢¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¸¶Â§Åª¤ËÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤Î1¥õ·î´Ö¡¢»î¸³Åª¤Ë±Ä¶È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó900Ì¾¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î¸¶ºî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÀß·×¡¦À½ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤â¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤Ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
900Ì¾¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤´¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¸¶ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤ÆÁà½Ä¤·¤¿¤ê¡¢´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤â1·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅë¾è¥×¥é¥ó¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÂÎ¸³¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ê¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¹â¤¤Çä¤ì¹Ô¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁà½Ä¤ÎÂÎ¸³¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦MOVeLOT¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢2ÂÎ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÆÃÄ§¡É¤«¤é¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØASTRO¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥°¥é¥à¡Ù¤È¤â¤Ë¡ÈµÓ¡É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Î©Êâ¹Ô¤¬¤Ç¤¡¢¹ÔÆ°È¾·Â¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Åë¾èÂÎ¸³¤¬¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾ÌÌ¡¢À½ºî´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¡¢¥³¥¹¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤ÎÁýÂç¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ¤ÎÊÝ´É´Ä¶¤ÎÀ©¸Â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¤Î¹âÆÅù¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ËÅ¾²Ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Åë¾èÂÎ¸³¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤ò¾·¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈµÓ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¡ÉÀß·×Êý¿Ë¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÀß·×Êý¿Ë¤¬µÈ¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÖROBOT BASE-00-¡×¡Ö¥Ñ¥È¥é¥Ü¡×¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ó»åÄ®±Ø¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÁÒ¸Ë¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËÏÅÄ¶è¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤ë
¢£Åìµþ¡¢ËÏÅÄÎ©ÃÏ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Á°µÅÝÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¶¨¶È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁýÂç
ºÇ¸å¤ËMOVeLOT¤¬µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ê¤éÅìµþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁà½ÄÂÎ¸³¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤Åìµþ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ËÏÅÄ¶è¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ü¶öÁ³¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÏÅÄ¶è²£Àî¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ºî¤ËºÇÅ¬¤Ê¹â¤¤Å·°æ¹â¡¢¹â¤¤ÂÑ²Ù½Å¤Î¾²¤òÈ÷¤¨¤¿ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡Ø¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥Ö¥¬¥ì¡¼¥¸¡Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤ËÆþµï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÏÅÄ¶è¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ËÏÅÄ¶è¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È×¢°æ»á¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡ØÀõÁð»û¡¦Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡¦½©ÍÕ¸¶¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÂç¿Íµ¤¤Î3¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¶á¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²¸·Ã¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤Î³¦·¨¤Ë¤Ï»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê90¸®¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤â¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¡ØROBOT BASE-00-¡Ù¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ËÏÅÄ¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤äÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÏÅÄ¶è»º¶È¶¦ÁÏ»ÜÀßSUMIDA INNOVATION CORE(SIC)¡×¤È´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖSIC¤ÇÅìÉðÅ´Æ»ÍÍ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³¥é¥Ü¤Î²ÄÇ½À¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØASTRO¡Ù¤ÎÆ°ÎÏ¤òÌý°µ¼°¤«¤éÅÅÆ°¤Ë´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ¡ÂÎ²þ½¤¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÆ°À¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¤â²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤ÐÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤´¤È¡ØASTRO¡Ù¤ò±¿¤Ó¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæÆâÉô¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁà½ÄÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤Ð¡È¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ö¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÈÇ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
2025Ç¯¤Î2·îº¢¤Ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÏÅÄ¶è¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥àÁà½ÄÂÎ¸³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà½Ä¤¹¤ë¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù°Ê³°¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÅë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à×¢°æ»á¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥·¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥ÉÎß·×1.15²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ MOVeLOT¡¿MOVeLOT.Inc
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èµµÂô2-13-2
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡×¢°æ·ò¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2023Ç¯(ÎáÏÂ5Ç¯)2·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹»ö¶È¡¢
Åë¾è·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¹ü³Ê´ðÈ×¤Î³«È¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¼õÂ÷»ö¶È
¢£¾ðÊóÇÛ¿®¸µ
ÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖMOVeLOT¡×¤Î ¼èºàµ»ö¸ø³«¡ªÅìµþÅÔ´ë¶ÈÎ©ÃÏÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼ appeared first on Dtimes.