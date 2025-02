ZEROBASEONE、日本1stEP『PREZENT』がオリコン「週間アルバムランキング」1位

ボーイズグループZEROBASEONEが日本の主要チャートを席巻した。

【画像】日本の漫画家とコラボしたZEROBASEONE

2月4日、日本のオリコンによると、ZEROBASEONEが去る1月29日にリリースした日本1stEP『PREZENT』が推定アルバムセールス約25万7000枚を記録し、2月10日付(集計期間:1月27日〜2月2日)のオリコン「週間アルバムランキング」1位を獲得した。

アルバムとしては3rdミニアルバム『You had me at HELLO』以来、2度目の1位となった。

特に、ZEROBASEONEは1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』リリース当時の初週アルバムセールスを遥かに超え、自己最高記録を更新し、日本で大人気を博していることを証明した。

(写真=WAKEONE)ZEROBASEONE

ZEROBASEONEは『PREZENT』でオリコンだけでなく、ビルボードジャパンの週間アルバムチャートである最新「トップアルバムセールス」でも1位を記録した。圧倒的な成績で日本の主要チャートを席巻しているZEROBASEONEの猛烈な勢いが止まらない。

『PREZENT』はZEROBASEONEが日本デビューとともにシンドローム級の人気を得て、ZEROSE(ZEROBASEONEのファンネーム)の愛に応えるためのプレゼントのようなアルバムだ。

日本オリジナル曲4曲と韓国ですでにリリースした2曲の日本語バージョンと、計6曲が収録された。多様なジャンルのなかでZEROBASEONEの限界のない音楽の幅が見られたと評価されている。

なお、ZEROBASEONEは来る2月24日18時、5thミニアルバム『BLUE PARADISE』をリリース予定だ。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。