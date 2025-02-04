¥Ð¥¤¥ëÊ©¼óÁê¡¢Í½»»°Æ¤ò¶¯¹ÔºÎÂò¡¡Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÏÈÝ·è¤Î²ÄÇ½À
Elizabeth Pineau¡¡Michel Rose
[¥Ñ¥ê £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥¤¥ë¼óÁê¤Ï£³Æü¤Î¹ñÌ±µÄ²ñ¡Ê²¼±¡¡Ë¤Ç¡¢À®Î©¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ÎÍ½»»°Æ¤òºÎ·è¤Ê¤·¤Ë¶¯¹ÔºÎÂò¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ë»á¤ÏµÄ²ñ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢·ûË¡£´£¹¾ò£³¹à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅêÉ¼¤Ê¤·¤ÇºÎ·è¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀµÇ°¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤âÍ½»»¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯£¶·î¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµÄ²ñ¤ÏÆó¶Ë²½¤·¡¢À¯¶É¤¬¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ë¥Ë¥¨Á°¼óÁê¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢Í¿ÅÞ¤¬¾¯¿ô¤Î²¼±¡¤ÇÍ½»»°Æ¤òºÎ·è¤Ê¤·¤ËºÎÂò¡£²¼±¡¤ÏÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¡¢Æâ³Õ¤ÏÁí¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Í½»»°Æ¤âÇÑ°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ÇÃæÆ»º¸ÇÉ¤Î¼Ò²ñÅÞ¤Ï£³Æü¡¢¥Ð¥¤¥ëÆâ³Õ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶Ë±¦¤Î¹ñÌ±Ï¢¹ç¡Ê£Ò£Î¡Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ëÆâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·èÄê¤ò¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áí¼¿¦¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥ëÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¤Î´íµ¡¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Í½»»°Æ¤Ï¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò£²£´Ç¯¤Î¿äÄê£¶¡ó¤«¤é£µ¡¥£´¡ó¤Þ¤Çºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸ÃÍ¤ÏÁ°À¯¸¢²¼¤Î£µ¡¥£°¡ó¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£