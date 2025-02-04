「ブルーアーカイブ」よりRABBIT小隊のミヤコとミユが海洋堂の可動フィギュア「リボルテック」で商品化決定！
【リボルテック ミヤコ】
【リボルテック ミユ】
発売日・価格：未定
【リボルテック ミユ】
発売日・価格：未定
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミヤコ / ミユ」の商品化を決定した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園のRABBIT小隊所属の「月雪ミヤコ」と「霞沢ミユ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、今回の発表によりRABBIT小隊で商品化が決まっていないのは「風倉モエ」のみとなった。続報や、今後の商品展開に期待したい。
【商品化決定🎉】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) February 4, 2025
ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より
SRT特殊学園、RABBIT小隊のミヤコがリボルテックで商品化決定‼️
リボルテック ミヤコ
続報をお楽しみに❗#ブルアカ #ブルーアーカイブ #海洋堂 pic.twitter.com/TcCxWm59qf
【商品化決定🎉】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) February 4, 2025
ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より
SRT特殊学園、RABBIT小隊のミユがリボルテックで商品化決定‼️
リボルテック ミユ
続報をお楽しみに❗#ブルアカ #ブルーアーカイブ #海洋堂 pic.twitter.com/XSJKmhgBLm
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