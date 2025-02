【リボルテック ミヤコ】【リボルテック ミユ】発売日・価格:未定

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミヤコ / ミユ」の商品化を決定した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園のRABBIT小隊所属の「月雪ミヤコ」と「霞沢ミユ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、今回の発表によりRABBIT小隊で商品化が決まっていないのは「風倉モエ」のみとなった。続報や、今後の商品展開に期待したい。

